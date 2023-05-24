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  4. Damat aldatan eşini düğün konuşması sırasında ifşa etti! İhanet görüntülerini davetlilerle paylaşınca ortalık karıştı

Damat aldatan eşini düğün konuşması sırasında ifşa etti! İhanet görüntülerini davetlilerle paylaşınca ortalık karıştı

24.05.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir çiftin düğünü ihanet nedeniyle bir anda bambaşka bir noktaya gitti. Damat davetlilerin önünde sadakatsiz eşini ifşa ederek gelin ve sağdıcın arasındaki ilişkiye ait görüntüleri konuklarla paylaştı. O anlar TikTok’ta paylaşılınca kısa sürede ilgi çekmeyi başardı.

Damat aldatan eşini düğün konuşması sırasında ifşa etti! İhanet görüntülerini davetlilerle paylaşınca ortalık karıştı

TikTok’ta paylaşılan bir düğün hikayesi kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Damat kendisini adatan sevgilisi ve en yakın arkadaşından düğün konuşması sırasında yasak aşkı ifşa ederek intikam aldı. Damat ikilinin ihanetini öğrendikten sonra nişanlısını terk etmek yerine özel günde onları arkadaşlarına ve ailelerine ifşa etmeye karar verdi. Wales Online’ın haberine göre ilginç düğün hikayesi The Unfiltered Bride sunucusu Georgia’dan geldi ve kısa sürede TikTok’un popüler paylaşımları arasında girdi.

ÖNCE ZARFLARI DAĞITTI

Düğünün güzel bir şekilde devam ettiğini ifade eden Georgia, kutlama yemeği sırasında konuşma sırasının damada gelmesiyle birlikte davetlilere zarflar dağıtıldı. Zarfların içinden ise gelin ve sağdıcın yasak aşkını ispat eden görüntüler çıktı. Damat konuşmasını ise, “Evet gelin ve damat bir ilişki içinde. O yüzden şimdi gidiyorum” dedi.

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