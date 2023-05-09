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  4. Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki... Eline kaldırım taşını alıp arabasının camlarını parçaladı

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki... Eline kaldırım taşını alıp arabasının camlarını parçaladı

09.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan aldatılan eşe ait görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Öfkeli kadının eline kaldırım taşı alarak kocasının arabasına acımadan vurduğu anlar sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kadına hak verirken bazıları ise intikamı fazla bulduğunu dile getirdi.

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki... Eline kaldırım taşını alıp arabasının camlarını parçaladı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip eden bir kadının ihanetle yüz yüze geldikten sonra intikam aldığı anlara yer verildi. Balkondan yapılan çekimde ihanete uğrayan kadın öfkeli bir şekilde bağırarak elindeki taşla kocasının arabasına defalarca kez vurdu. Arabanın camlarını tuzla buz eden kadının öfkesi bir türlü dinmek bilmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde öfkelenen kadının arabanın tüm camlarını kırdığı görüldü. Görüntüleri ise aldattığı iddia edilen kocanın mahkemede delil olarak kullanmak adına çektiği ifade edildi.

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlenen görüntüler kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne zaman böyle bir şey görsem kendimi sorguluyorum. Gerçekten bir kişi seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aldatan eşe az bile. Tüm arabasını parçalasaydı keşke” yorumunu ekledi.

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