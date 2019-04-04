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Mucizevi kurtuluş kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 20:12 | Son Güncelleme

Hindistan'da cipin altında kalan çiftin mucizevi kurtuluş anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Hindistan'da yaşanan olayda motosikletli çift yolun ortasında durunca, cip sürücüsü fren yapmakta geç kaldı ve çifti altına aldı.

Adam ve kadın aracın altından çıkarılırken mucize kurtuluş saniye saniye kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaza

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