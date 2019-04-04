Mucizevi kurtuluş kamerada

Hindistan'da yaşanan olayda motosikletli çift yolun ortasında durunca, cip sürücüsü fren yapmakta geç kaldı ve çifti altına aldı.
Adam ve kadın aracın altından çıkarılırken mucize kurtuluş saniye saniye kameraya yansıdı.
Fuhuş operasyonu! 3 aylık takip böyle bitti
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum