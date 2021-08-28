Müge Anlı, 30 Ağustos’ta ekrana dönüyor! Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 14. sezonuyla ATV ekranlarından 30 Ağustos Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak. Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak. Müge Anlı'nın programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetindeki önemli gelişmeler ve daha önce hiç konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATACAK

Cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak.

