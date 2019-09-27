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Müge Anlı, 7 bin kişiye ulaşacak projeyi duyurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 27.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrası Müge Anlı, canlı yayında Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevleri'nin haberini duyurdu.

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirdi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremle ilgili televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı.

DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Müge Anlı konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.

PROJEYİ DUYURDU

Depremle ilgili yeteri kadar önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Müge Anlı, "Elimde iki tane dosya var" diyerek, haberi duyurdu. Müge Anlı, toplanan bağışlarla yapılan aşevleri ve mobil aşevleri ile ilgili bilgi verdi.

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7 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

5 mobil aşevi projesinde ise, aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.


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