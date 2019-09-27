Müge Anlı, 7 bin kişiye ulaşacak projeyi duyurdu

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirdi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremle ilgili televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı.
DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ
Müge Anlı konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.
PROJEYİ DUYURDU
Depremle ilgili yeteri kadar önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Müge Anlı, "Elimde iki tane dosya var" diyerek, haberi duyurdu. Müge Anlı, toplanan bağışlarla yapılan aşevleri ve mobil aşevleri ile ilgili bilgi verdi.
7 BİN KİŞİYE ULAŞACAK
5 mobil aşevi projesinde ise, aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.
İlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkek
İstanbul için korkutan açıklama: 7 şiddetinin üzerinde olacak
Dünyanın en büyüğü! Meğer şifa kaynağıymış
Twitter'da TT oldu! 'Sesimiz Erdoğan'
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum