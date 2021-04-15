Müge Anlı bile şaşırdı! 'Bir günde bir milyon takipçi mi?'

Yıllarca sosyal medyaya karşı mesafeli duran Müge Anlı, Instagram hesabı açtığını duyurmuştu. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı, kısa sürede yüz binlerce kişi takip etti.

Canlı yayında neden bu kararı aldığını açıklayan Anlı, "Takip edenleri ben de takip edip, beğenmek istiyorum" dedi. Anlı'nın hesabına iki gündür yoğun ilgi var.

Rekor bir takipçi sayısına ulaşan Anlı bir paylaşım yaparak "Bir günde bir milyon takipçi mi? Henüz iki gün dahi olmadan mı? Teşekkürler sevgili dostlarım. Bu henüz başlangıç, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Müge Anlı daha sonra kamera arkasından da bir anını takipçileriyle paylaştı.

