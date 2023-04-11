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Müge Anlı bile şaştı kaldı! 1 milyon 310 bin TL'lik vurgun: Rus aşkını duşa sokup çuval dolusu parayla kaçtı!

11.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Tatar uyruklu Rus vatandaşı Albina Kamilova'nın anlattıkları izleyenleri şaşırttı. Rusya'da annesiyle oturduğu evini sattıktan sonra Antalya'dan ev aldığını söyleyen Albina Hanım, o sırada kendisine evlilik teklifi eden sevgilisi Doğan Kaan'ın paraları alıp kaçtığını iddia etti. Doğan Kaan ve Albina Kamilova Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yüzleşti. İddialar ve açıklamalar Müge Anlı'yı bile şaşırttı. İşte yaşananlar...

Müge Anlı bile şaştı kaldı! 1 milyon 310 bin TL'lik vurgun: Rus aşkını duşa sokup çuval dolusu parayla kaçtı!

Müge Anlı, programında Tatar uyruklu Rus vatandaşı Albina Kamilova'yı konuk etti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen Albina Kamilova, evlilik teklifi eden sevgilisinin içinde 1 milyon 310 bin TL bulunan bir çuval parayı alıp kaçtığını söyledi. Albina Hanım annesi ile birlikte zor durumda kaldığını söyledi. Müge Anlı, Albina'nın Doğan Kaan ile evlilik başvurusu bile yaptıklarını belirtip yaşanan duruma dikkat çekti.

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'DUŞ AL RAHATLA' DEDİ, PARALARI ALIP KAÇTI

Albina'nın "Bana 'Git duş al rahatla' dedi. Ben banyoya girdim. Çıktığımda ne Doğan vardı, ne de paralar" ifadelerini kullandığını anımsatan Müge Anlı, genç kadının üzgün olduğunu söyledi.

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ANNESİ SOKAKTA KALDI

"Hem sevdiğim adam gitti elimden hem de paralarım" diyen Albina, "Benim annem sokakta kaldı. Onu da çok üzdüm, kendimi de. Yıllarca bu daire için ipotek ödedik. İzinsiz çalıştım bunun için." dedi.

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MÜGE ANLI'YI BİLE ŞAŞIRTAN DETAY

45 yaşındaki bir adamın bu kadar hainlik yapmasını beklemediğini belirten Müge Anlı "Senin anlatmadığın bir şey mi var açıkçası merak ediyorum?" dedi.

1 MİLYON 350 BİN TL'DEN EDEN AŞK

2021'de Antalya'da bir otel odası tuttuğunu belirten Albina Hanım, otel işletmecisi Doğan Bey ile tanışıp sevgili olduklarını söyledi. Doğan Bey'in kendisine "Gitme lütfen! Çocuk yaparız evleniriz" dediğini belirten Albina, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evlilik teklif etti. Parmağıma yüzük taktı. Güzel ve romantik zamanlar geçirdik. Evlenmek için doktora gittik. Sağlık raporu aldık. Her şey hazırdı... Benim Rusya'da bir evim vardı. Antalya'da ev alabilmek için onu sattık. Doğan 'Arkadaşım depremden sonra büyük iş aldı. Yemek dağıtacak. Nakit paraya ihtiyacı var. 5 tane dairesi var. 30 bin - 40 bin TL indirimle sen alırsın' dedi. Beni, 'Annen niye köyde otursun. Yanımızda, şehir içinde oturur. 2+1 alırsın o parayla' diyerek ikna etti. Ben de güvendim"

Sevgilisinin aracılık ettiği kişiye dairesini satan Albina, çuval dolusu parayla eve dönüp duştan çıktığında parasının da sevgilisinin de ortadan kaybolduğunu söyledi.

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"1 MİLYON TL'YE TENEZZÜL EDECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Doğan Bey bugün canlı yayına bağlandı ve Albina Hanım'ın iddiaları üzerine açıklamada bulundu:

"Konuyla ilgili Albina Hanım'ın karakol şikayeti var. Yani bu iddiası savcılık soruşturmasında. Albina Eylül 2021'den şubat ayının sonuna kadar birlikte yaşadığımız bir hanımefendi. Kendisinin hiçbir geliri yok. Albina günlük ortalama 5 - 6 bin TL yeme içme harçlığıyla benimle yaşayan bir hanımefendi. Bu da bir buçuk yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon 500 bin TL civarında para yapar. Ben 2 milyon 500 bin TL'yi günlük yeme içmede harcamışken kalkıp da 1 milyon TL'ye tenezzül edecek durumda değilim"

"YAPTIĞIM GLUTENSİZ TATLILARIN KARŞILIĞI BU MUYDU?"

Albina Hanım iddiaları yalanladı. "Evde yapılan yemekleri mi sayıyorsun?" diyen Albina Hanım yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Doğan Bey'in aylık 5-6 bin TL maaşı bile olmadığını belirten Albina Hanım onun yalancı olduğunu vurguladı.

Dolandırıldığını iddia eden genç kadın bir süre sonra "Sana glutensiz tatlılar yaptım, karşılığı bu muydu?" diyerek Doğan Bey'e tepki gösterdi.

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