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MÜGE ANLI BUGÜN var mı? 13 Şubat 2023 Müge Anlı yayınlanacak mı, ne zaman ekrana dönecek? İşte ATV yayın akışı...

13.02.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarının 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremleri sonrası yayın akışından çıkarılmasının ardından birçok kişi arama motorlarında "Müge Anlı bugün var mı?" sorusunu araştırıyor. Birçok kanal deprem nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitti. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 13 Şubat 2023 Müge Anlı yayınlanacak mı, ne zaman ekrana dönecek? İşte 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

MÜGE ANLI BUGÜN var mı? 13 Şubat 2023 Müge Anlı yayınlanacak mı, ne zaman ekrana dönecek? İşte ATV yayın akışı...

Müge Anlı bugün var mı? ATV yayın akışına göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün (13 Şubat 2023 Pazartesi) yayınlanmayacak. ATV'de Müge Anlı'nın bugün neden olmadığı ve canlı yayının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI? (13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

"Müge Anlı bugün var mı?" sorusu ATV'nin yayın akışını güncellemesinin ardından yanıt buldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yayınlanmayacak.

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MÜGE ANLI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yaklaşık bir haftadır yayınlanmıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

ATV yayın akışı ile ilgili güncelleme yapıldığında konuya ilişkin detaylara yer verilecektir...

13 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

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