MÜGE ANLI BUGÜN var mı? 13 Şubat 2023 Müge Anlı yayınlanacak mı, ne zaman ekrana dönecek? İşte ATV yayın akışı...

Müge Anlı bugün var mı? ATV yayın akışına göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün (13 Şubat 2023 Pazartesi) yayınlanmayacak. ATV'de Müge Anlı'nın bugün neden olmadığı ve canlı yayının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
"Müge Anlı bugün var mı?" sorusu ATV'nin yayın akışını güncellemesinin ardından yanıt buldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yayınlanmayacak.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yaklaşık bir haftadır yayınlanmıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.
ATV yayın akışı ile ilgili güncelleme yapıldığında konuya ilişkin detaylara yer verilecektir...
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