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  4. Müge Anlı canlı yayında bombayı patlattı! Rahmi Özkan kendini tutamadı: "Senin ağzında bakla ıslanmaz!"

Müge Anlı canlı yayında bombayı patlattı! Rahmi Özkan kendini tutamadı: "Senin ağzında bakla ıslanmaz!"

08.09.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir hayli heyecanlı olduğu gözlemlenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, önümüzdeki hafta gerçekleştirmek istediği bir plana detay vermeden değindi. Bunun üzerine merak içinde kalan Rahmi Özkan "Senin ağzında bakla ıslanmaz!" diyerek ünlü gazeteciyi ti'ye aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Rahmi Özkan'ın sözleri damga vurdu. "Önümüzdeki hafta bir yere gitmeyi planlıyorum. İnşallah fırsat bulabilirsem. Size izleteceğim" ifadelerini kullanan Müge Anlı kamera arkasındaki ekip arkadaşlarına dönerek "Şimdi aklıma geldi. Artık önümüzdeki hafta gitmemiz lazım." dedi.

Müge Anlı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Size çok güzel bir yer gezdireceğim İstanbul'da. Şimdi adını vermeyeyim. Bu zamana kadar bilmediğim bir şeydi."

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RAHMİ ÖZKAN MERAK İÇİNDE KALINCA KENDİNİ TUTAMADI

Rahmi Özkan bu merak uyandıran açıklama üzerine kendini tutamadı. Özkan'ın "Yani bize söylemeyeceksin yerini, dönünce göstereceksin öyle mi?" sorusuna Müge Anlı'dan "Evet" yanıtı gelince olanlar oldu.

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MÜGE ANLI HEM ŞAŞIRDI HEM DE GÜLDÜ

Rahmi Özkan, Müge Anlı'ya "Senin ağzında bakla ıslanmaz" dedi.

O anlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaki seyircileri kahkahaya boğuldu.

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