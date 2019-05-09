Müge Anlı canlı yayında rekor kırdı! 2 milyon yardım topladı

Müge Anlı ATV'de yayınlanan canlı yayında Ramazan Ayı dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı konuk ederek aşevi kampanyası başlattı. Sadece birkaç saat içinde yüz binlerce SMS atıldı ve 2 milyona yakın yardım toplandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan Ayı'nın ilk haftası Dr. Kerem Kınık'ı ağırlayan Müge Anlı, Erzurum ve Gaziantep'te yapılacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi için iyilik kampanyası başlattı. 'MÜGE' YAZ! 1 SMS AT! 10 TL BAĞIŞTA BULUN!' çağrısı yapıldı.

"En yardımsever izleyici, benim izleyicim" diyen Müge Anlı'nın yardım kampanyası başladıktan yalnızca 2 saat için Kızılay'a 127 bine yakın mesaj gönderildi. Yaklaşık olarak 1,5 milyona yakın para toplandı. Toplanan yardımlar ile kurulacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi, ihtiyaç sahiplerine her gün 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunacak.

Müge Anlı'nın yardım kanpanyası sadece bunun sınırlı değil. Anlı bu hafta programında "hayalinizi yazın, gerçek olsun" çağrısı üzerine mektup yazan 14 yaşındaki 8.sınıf öğrencisi Emirhan Müge Anlı'ya mektup yazmış ve hayallerinden bahsetmişti.