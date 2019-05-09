Müge Anlı canlı yayında rekor kırdı! 2 milyon yardım topladı

Müge Anlı ATV'de yayınlanan canlı yayında Ramazan Ayı dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı konuk ederek aşevi kampanyası başlattı. Sadece birkaç saat içinde yüz binlerce SMS atıldı ve 2 milyona yakın yardım toplandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan Ayı'nın ilk haftası Dr. Kerem Kınık'ı ağırlayan Müge Anlı, Erzurum ve Gaziantep'te yapılacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi için iyilik kampanyası başlattı. 'MÜGE' YAZ! 1 SMS AT! 10 TL BAĞIŞTA BULUN!' çağrısı yapıldı.
"En yardımsever izleyici, benim izleyicim" diyen Müge Anlı'nın yardım kampanyası başladıktan yalnızca 2 saat için Kızılay'a 127 bine yakın mesaj gönderildi. Yaklaşık olarak 1,5 milyona yakın para toplandı. Toplanan yardımlar ile kurulacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi, ihtiyaç sahiplerine her gün 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunacak.
Müge Anlı'nın yardım kanpanyası sadece bunun sınırlı değil. Anlı bu hafta programında "hayalinizi yazın, gerçek olsun" çağrısı üzerine mektup yazan 14 yaşındaki 8.sınıf öğrencisi Emirhan Müge Anlı'ya mektup yazmış ve hayallerinden bahsetmişti.
Dün canlı yayına ailesi ile katılan Emirhan'ın hayelleri de Müge Anlı ve ekibi sayesinde gerçek oldu. Annesi ve 4 kardeşi ile beraber yaşayan Emirhan, mektubuna "İşitme cihazına ihtiyacımız var ama alabilecek durumumuz yok. Annem merdiven siliyor, ben ve kardeşim okumak istiyoruz ama eve katkıda bulunmak zorundayız. Ablam engelli, o da okumak istiyor." cümlelerini yazmıştı.
Program devam ederken İşitme Merkezi Genel Müdürü Ersin Oray canlı yayına bağlandı. İşitme merkezinde annenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.
Ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yayına bağlanarak okumak isteyen gençleri okutacağına dair söz verdi. Müge Anlı'ya eğitime ve çocuklara katkılarından dolayı teşekkür ederek her alanda yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Emirhan'ın kendi hayali için Müge Anlı, Türk Telekom Arena Müze Müdürü Semih Ulu ile iletişime geçip onu stada göndereceğine söz verdi. Müge Anlı'nın "Sinan Engin'den rica ettim, Fatih Terim, seni futbolcularla tanıştırmak için idmana bekliyor." sözleri ardından Emirhan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.
Prof. Dr. Arif Verimli, canlı yayında Emirhan'ın 15 yaşındaki zihinsel engelli ablasının bakımı üstlendi. Müge Anlı ve ekibi bir kez daha hayalleri gerçeğe dönüştürdü
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