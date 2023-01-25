Müge Anlı canlı yayında stüdyodan ayrıldı geri döndüğünde… Elinde para dolu kutuyla geldi! ‘Aç 110 bin TL var burada’

Müge Anlı programa gelen Sabriye Toskal'a büyük bir süpriz yaptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başında, torunlarıyla yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal'a güzel sürprizlerinin olacağının müjdesini veren Anlı, ilerleyen dakikalarda programa içi para dolu bir kutuyla stüdyoya gelince alkış tufanı koptu. Anlı, izleyicilerinin Sabriye Hanım'a yardım amaçlı 110 bin TL para gönderdiğini söyledi. Anlı, Sabriye'nin oğlunun parayı elinden almaması için bankaya yatıracaklarını ve Sabriye'nin yaşam standartlarını yükselteceklerini de söyledi. İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar ve tüm detaylar...

"SANA ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLERİM OLACAK"

Sabriye Toskal dün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmişti. Sabriye Toskal, aslında 4 ama evlatlık verdiği için 3 torunuyla beraber yaşam mücadelesi sürdürmeye çalışan biriydi. Programda Müge Anlı Sabriye’ye “Sana bugün çok güzel sürprizlerim, hediyelerim olacak” dedi.

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Anlı konuşmasını “Çünkü ben herkesin adam gibi yaşaması taraftarıyım. O adam gibilik tartışılır elbette ama herkesin eğitim hakkından, sağlık hizmetinden faydalanması gerekir. Isınma ihtiyacının karşılanması gerekir. En önemlisi bir kimliğinin olması gerekir. O kimlikle hayatınıza devam edeceksiniz. 3 tane küçük bebek. Anne gidiyor başkasıyla evleniyor, bırakıyorlar babaannesi baksın, annenin bir tane doğurmuş bir tanesi karnında, baba gidiyor başkasıyla evleniyor 2 tane çocuk yapıyor. 4 tane çocuğu Sabriye Hanım’a bırakıyorlar 52 yaşında. Onun da okuması yazması yok, işi gücü yok. Ankara’ya gitmiş bir göz odada, çorap satıyor. O sırada tabii ki etraftan yardımlar da oluyor. O yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor." sözleriyle devam ettirdi.

"BU DRAM HEPİMİZİN YÜREĞİNİ BURKTU"

Anlı "Dün bu dram hepimizin yüreğini burktu. Buraya yardım istemeye gelmedi Sabriye. Derdi şu; ilk çocuk dünyaya geldiğinde gelinin de yaşı küçük, nikah da yok, anne ve babanın üzerine kaydettiremiyorlar ceza alacaklar diye. O çocuk da annenin annesiyle dedesinin üzerine kaydoluyor. Çocuğun dedesi vefat ediyor, kimlikte babası ölü durumunda, anneanne de başkasıyla evlenmiş babaannenin dediğine göre. Kadın diyor ki ben bu çocuğu okula yazdıramıyorum. Kaydı kuydu yok. Bir tane çocuğu da evlatlık verdik diyorlar ama kime verdiler. Onun da hiçbir şeyi yok. Karmaşık kurmaşık işler. Öncelikle yapılması gerekenler çocuğun eğitim hakkında kavuşması.” dedi.

"İZLEYİCİLERİM 110 BİN TL PARA GÖNDERDİLER"

Müge Anlı programının devamında Sabriye Hanım’a hayırseverlerden gelen maddi desteği açıkladı. Anlı programda “İsimleri gizli kalmak kaydıyla hayırsever izleyicilerimiz toplamda 60 bin TL maddi destekte bulundular. Sonra, yine hayırsever bir kadın iş insanı da bana ulaştı, o da tek kalemde 50 bin TL birden gönderdi. Toplamda senin için izleyicilerim 110 bin TL para gönderdiler.” şeklinde konuştu.

Sabriye Hanım sevinçle ayağa kalkıp “Sağ olun, hepinizden Allah razı olsun” dedi. Anlı ise “Hepimizden. Hayatım teşekkür edecek bir şey yok, hakkın o senin. Çocuklar için geldi” ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI ELİNDE PARA DOLU KUTUYLA GELDİ

Ardından stüdyodan ayrılan Müge Anlı elinde para dolu olan kutuyla geri döndü ve Sabriye Hanım’a verdi.

"AÇ, 110 BİN TL VAR BURADA"

Para dolu kutuyu gözyaşlarına boğulan Sabriye Hanım’a verirken “Bu senin. Sen de artık o çocukları çorap sattırmaya çıkartmayacaksın. Aç. 110 bin TL var burada. Sayarsın arkadaşlarımızla da. Ama bu 110 bin TL’yi de şimdi sana veriyorum ama şöyle geri alacağım. Bu parayı sana verirsem şimdi senin o hayırsız oğlun da gelip senden alabilir. Şimdi bunu bankaya yatıracağız. Senin şu evini barkını da düzelteceğiz.” dedi.

"SENİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTELİM"

Müge Anlı Sabriye’ye “Bu çocuklarla hani sen çorap satıyorsun ya dışarıda. O doğru bir şey değil. O zaman devlet senin bakamadığına inanıyor. Sen bakıyorsun da bu dışarıdan bakıldığında olmuyor ya böyle. Senin yaşam standartlarını yükseltelim ki bu çocukların evini barkını vesairesini… Sen de çocuklarla sokakta çorap satmak zorunda kalma ki çocukların başında dur, okula götür getir, devlet de bu çocukları alsın himayesine baksın ama senden almasın.” şeklinde konuştu.





