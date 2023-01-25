MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı canlı yayında stüdyodan ayrıldı geri döndüğünde… Elinde para dolu kutuyla geldi! ‘Aç 110 bin TL var burada’

Müge Anlı canlı yayında stüdyodan ayrıldı geri döndüğünde… Elinde para dolu kutuyla geldi! ‘Aç 110 bin TL var burada’

25.01.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dikkat çeken anlar damga vurdu. Torunlarıyla verdiği yaşam mücadelesi herkesi üzen Sabriye Toskal'a Müge Anlı büyük bir sürpriz yaptı. İzleyicilerinin yardım için 110 bin TL para gönderdiğini söyleyen Müge Anlı o sırada stüdyodan ayrıldı. Ardından içi para dolu kutuyla Sabriye Hanım'ın yanına geldi ve kutuyu verdi. Büyük bir alkış tufanı kopan o anlarda Sabriye Hanım ise gözyaşlarına boğuldu. Anlı, Sabriye'nin yaşam standartlarını yükselteceklerini söyledi.

Müge Anlı canlı yayında stüdyodan ayrıldı geri döndüğünde… Elinde para dolu kutuyla geldi! ‘Aç 110 bin TL var burada’

Müge Anlı programa gelen Sabriye Toskal'a büyük bir süpriz yaptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başında, torunlarıyla yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal'a güzel sürprizlerinin olacağının müjdesini veren Anlı, ilerleyen dakikalarda programa içi para dolu bir kutuyla stüdyoya gelince alkış tufanı koptu. Anlı, izleyicilerinin Sabriye Hanım'a yardım amaçlı 110 bin TL para gönderdiğini söyledi. Anlı, Sabriye'nin oğlunun parayı elinden almaması için bankaya yatıracaklarını ve Sabriye'nin yaşam standartlarını yükselteceklerini de söyledi. İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar ve tüm detaylar...

"SANA ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLERİM OLACAK"

Sabriye Toskal dün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmişti. Sabriye Toskal, aslında 4 ama evlatlık verdiği için 3 torunuyla beraber yaşam mücadelesi sürdürmeye çalışan biriydi. Programda Müge Anlı Sabriye’ye “Sana bugün çok güzel sürprizlerim, hediyelerim olacak” dedi.

m1

İŞTE SABRİYA TOSKAL'IN HİKAYESİ

Anlı konuşmasını “Çünkü ben herkesin adam gibi yaşaması taraftarıyım. O adam gibilik tartışılır elbette ama herkesin eğitim hakkından, sağlık hizmetinden faydalanması gerekir. Isınma ihtiyacının karşılanması gerekir. En önemlisi bir kimliğinin olması gerekir. O kimlikle hayatınıza devam edeceksiniz. 3 tane küçük bebek. Anne gidiyor başkasıyla evleniyor, bırakıyorlar babaannesi baksın, annenin bir tane doğurmuş bir tanesi karnında, baba gidiyor başkasıyla evleniyor 2 tane çocuk yapıyor. 4 tane çocuğu Sabriye Hanım’a bırakıyorlar 52 yaşında. Onun da okuması yazması yok, işi gücü yok. Ankara’ya gitmiş bir göz odada, çorap satıyor. O sırada tabii ki etraftan yardımlar da oluyor. O yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor." sözleriyle devam ettirdi.

m2

"BU DRAM HEPİMİZİN YÜREĞİNİ BURKTU"

Anlı "Dün bu dram hepimizin yüreğini burktu. Buraya yardım istemeye gelmedi Sabriye. Derdi şu; ilk çocuk dünyaya geldiğinde gelinin de yaşı küçük, nikah da yok, anne ve babanın üzerine kaydettiremiyorlar ceza alacaklar diye. O çocuk da annenin annesiyle dedesinin üzerine kaydoluyor. Çocuğun dedesi vefat ediyor, kimlikte babası ölü durumunda, anneanne de başkasıyla evlenmiş babaannenin dediğine göre. Kadın diyor ki ben bu çocuğu okula yazdıramıyorum. Kaydı kuydu yok. Bir tane çocuğu da evlatlık verdik diyorlar ama kime verdiler. Onun da hiçbir şeyi yok. Karmaşık kurmaşık işler. Öncelikle yapılması gerekenler çocuğun eğitim hakkında kavuşması.” dedi.

m3

"İZLEYİCİLERİM 110 BİN TL PARA GÖNDERDİLER"

Müge Anlı programının devamında Sabriye Hanım’a hayırseverlerden gelen maddi desteği açıkladı. Anlı programda “İsimleri gizli kalmak kaydıyla hayırsever izleyicilerimiz toplamda 60 bin TL maddi destekte bulundular. Sonra, yine hayırsever bir kadın iş insanı da bana ulaştı, o da tek kalemde 50 bin TL birden gönderdi. Toplamda senin için izleyicilerim 110 bin TL para gönderdiler.” şeklinde konuştu.

m4

Sabriye Hanım sevinçle ayağa kalkıp “Sağ olun, hepinizden Allah razı olsun” dedi. Anlı ise “Hepimizden. Hayatım teşekkür edecek bir şey yok, hakkın o senin. Çocuklar için geldi” ifadelerini kullandı.

m5

MÜGE ANLI ELİNDE PARA DOLU KUTUYLA GELDİ

Ardından stüdyodan ayrılan Müge Anlı elinde para dolu olan kutuyla geri döndü ve Sabriye Hanım’a verdi.

m6

"AÇ, 110 BİN TL VAR BURADA"

Para dolu kutuyu gözyaşlarına boğulan Sabriye Hanım’a verirken “Bu senin. Sen de artık o çocukları çorap sattırmaya çıkartmayacaksın. Aç. 110 bin TL var burada. Sayarsın arkadaşlarımızla da. Ama bu 110 bin TL’yi de şimdi sana veriyorum ama şöyle geri alacağım. Bu parayı sana verirsem şimdi senin o hayırsız oğlun da gelip senden alabilir. Şimdi bunu bankaya yatıracağız. Senin şu evini barkını da düzelteceğiz.” dedi.

m7

"SENİN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTELİM"

Müge Anlı Sabriye’ye “Bu çocuklarla hani sen çorap satıyorsun ya dışarıda. O doğru bir şey değil. O zaman devlet senin bakamadığına inanıyor. Sen bakıyorsun da bu dışarıdan bakıldığında olmuyor ya böyle. Senin yaşam standartlarını yükseltelim ki bu çocukların evini barkını vesairesini… Sen de çocuklarla sokakta çorap satmak zorunda kalma ki çocukların başında dur, okula götür getir, devlet de bu çocukları alsın himayesine baksın ama senden almasın.” şeklinde konuştu.

m8

Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilgili romantik itiraf Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilgili romantik itiraf

m9

m10

m11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 yaşında estetik yaptırmıştı! Suskunluğunu bozdu81 yaşında estetik yaptırmıştı! Suskunluğunu bozdu
Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!
Seksi spor spikeri sütyensiz dansıyla yine nefes kesti!Seksi spor spikeri sütyensiz dansıyla yine nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert para kutu ons altın abd doları altın fiyatı altın ve dolar gram altın fiyatı gram fiyatı ons ons altın fiyatı piyasalar son dakika altın yaşında ele altının gram borsalar

En Çok Okunan Haberler

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"

İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"

Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil!

Ronaldo için ortaya atılan iddia yenip yutulacak cinsten değil!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.