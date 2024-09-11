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Müge Anlı canlı yayınında jigolo olduğunu itiraf etti! Sevgilisiyle eşini aradı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.09.2024 13:09
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Müge Anlı ile Tatlı sert programına katılan Abdülhalim isimli erkek, canlı yayında jigolo olduğunu itiraf etti. Programda ise Abdülhalim'in sevgilisiyle eşini aradığı ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında jigolo olduğunu itiraf etti! Sevgilisiyle eşini aradı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 çocuğuyla evden kaçan eşi Leyla'yı aramak için canlı yayına katılan Abdülhalim isimli erkek herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı kadınlarla vakit geçirdiğini anlatan Abdülhalim, jigolo olduğunu söyledi. Bu işi yaptığından karısının da haberi olduğunu belirtti. Canlı yayındaki o anlar şaşırttı.

Bu itirafın ardından ise eşini birlikte aradığı Seher isimli kadının sevgilisi olduğu ve imam nikahı kıydıkları ortaya çıktı. Seher, Abdülhalim için karısı Leyla'ya dön çağrısı yapınca ortalık iyice karıştı.

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MÜGE ANLI'YI ÇILDIRTTI!

Seher "Leylacığım, sanal arkadaşım seni geri istiyor" dedi. Abdülhalim'in bir yandan eşini sevdiğini söylemesi diğer yandan da "Seher'le evleneceğim ama Leyla, Seher'e 50 bin TL versin" demesi kafaları karıştırdı. İmam nikahlı eş Seher, Abdülhalim'e resmi nikahlı eşi Leyla'nın büyü yaptığını söyledi. Müge Anlı ise duyduklarına inanamadı.

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Seher ve Abdülhalim'in programda verdiği röportajda Seher'in "Leyla bana 'yaşlı topal' dedi ama elimi sallasam ellisi. Leyla sen bana bunu yakıştırıyor musun? Gencim güzelim" demesini ardından Şevki Sözen, "İnanılır gibi değil, nasıl burada bunları söyleyecek yüzü burada buluyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

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