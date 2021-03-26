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Müge Anlı'da 3 çocuğunu terk edip bir erkekle kaçan Emel Şimşek'e canlı yayında büyük şok! 'Beraber olduğu kadınları...'

26.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek 'Fatih' isimli bir erkekle kaçan Emel Şimşek isimli kadın, çocuklarının 'geri dön' çağrısına kayıtsız kaldı. 'Fatih'i seviyorum' diye ısrar ederken Şimşek, art arda öğrendiği gerçeklerle şok üzerine şok yaşadı.

3 çocuk annesi Emel Şimşek, ailesini terk ederek Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşıyordu. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katılmış, annelerinin eve dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

ÇOCUKLARI YÜREKLERİ SIZLATTI!

3 çocuk annesi kadın ve birliktelik yaşadığı kişi bulundu, 'Beni merak etmesinler mutluyum' diyen Emel Hanım, kavuşma anı sırasında annesinden uzak durarak tepki çekti. Komşusuna sarılan Emel Şimşek'in bu tavrının ardından yayına bağlanan kızının annesine duyduğu özlem yürek sızlattı. Emel Şimşek ise buz gibi tavırlarıyla Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyiciye 'pes' dedirtti.

KAÇTIĞI ADAM DOLANDIRICI ÇIKTI!

Canlı yayında Emel Şimşek, Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ifade ederek çocuklarının çağrısına kayıtsız kalınca, stüdyodakilerin tepkisiyle karşılaştı. Canlı yayına katılanlar Fatih Sönmez’in Emel Şimşek’i dolandırdığını iddia etti. Emel Şimşek ise bu söylenenlere inanmamaları gerektiğini ve kendisinin Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ve onu çok sevdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sabah programları sayesin de Anadolu'da ne kadar da değişik fanteziler varmış ????

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