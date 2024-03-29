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Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kayıp olarak aranan kadın bulundu! Anlattıkları şaşırttı: “Kızım, beni evli bir erkeğe sattı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 15:33
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün yayınlanıyor. 18 yaşındaki Sevdiye Bahar adındaki kadın 4 yıl önce Adana’da kaybolan annesi Hamide Kalkan’ı, aramak için programa başvurdu. Müge Anlı tarafından bulunan kadın çocuklarıyla görüşmek istemedi. Kararından dönmeyen Kalkan'ı, Müge Anlı bile ikna edemedi.

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kayıp olarak aranan kadın bulundu! Anlattıkları şaşırttı: “Kızım, beni evli bir erkeğe sattı"

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şaşırtan bir olay yaşandı.

18 yaşındaki Sevdiye Bahar, 2020 yılının Aralık ayında Adana’da şüpheli şekilde kaybolan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Hamide Kalkan’ı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Sevdiye Bahar, yıllardır hayatından endişe ettiği annesini Müge Anlı sadece bir günde buldu.

müge anlı

Canlı yayına bağlanan anne Hamide Kalkan, ne kızıyla ne de diğer çocuklarıyla görüşmek istemediğini belirtti.

"KIZIMI GÖRDÜĞÜME SEVİNMEDİM"

"Müge Hanım sadece sizinle konuşmak istiyorum" diyen Kalkan, kızı için “O şahıs beni iyi dinlesin. Müge Hanım ben iki sene önce kızımla görüştüm. Gel yeni bir hayat kuralım, birlikte yaşayalım, mutlu olalım dedim. Kızım 16 yaşındayken beni bir erkeğe sattı. Hem de evli bir erkek. Onu bana tercih etti. Benim için Ekrem önemli sen önemli değilsin sen benim annem değilsin dedi. Benim evlatlarımdan çekmediğim acılar kalmadı. Bu insanlar beni karakola şikayet ettiler, iftira attılar.
Hangi evlat annesine el kaldırır? Saçımdan tutup sokaklarda sürdüler. Oğlum yumruk yumruğa burnumu kırıp da ağzımdan kan getirdi. Ben bunlara nasıl evlat derim? Kızımı gördüğüme sevinmedim. Ben böyle evlat istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Ben kendime yeni bir sayfa açtım. Benim için öldüler” şeklinde konuştu.

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Annesinin sözleri sonrası gözyaşları içinde bir kez daha annesine çağrıda bulunan genç kız, “Ne olur anne gel, ben her şeyden vazgeçtim. Sonumun ölüm olacağını bile bile geldim. Sen şu an yanındakilerin korkusuyla böyle konuşuyorsun. Biliyorum seni de dövüyorlardı. Çık gel, kurban olayım” ifadelerini kullandı.

Ancak anne Hamide Kalkan’ı kararından kimse döndüremedi. Kalkan, çocuklarıyla görüşmek istemediğini söyledi.

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