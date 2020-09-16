Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Aleyna Çakır olayında son durum nedir? Ümit Can Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır olayında Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediliyor.. Aleyna Çakır olayı TV'de Müge Anlı'nın programına yansıdıktan sonra tüm Türkiye'nin merak ettiği bir konu oldu. Hafta içi hergün TV'de yayınlanan Müge Anlı programına Aleyna Çakır'ın annesi ve babası katılmaya devam ediyor. Kızlarının ölümünün arkasındaki sır perdesini çözmek isteyen ailenin ekranlardaki yalvarışları tüm Türkiye'nin yüreğini burktu. Aleyna Çakır olayı nedir araştıranlar için, hayatını ve Aleyna Çakır nasıl öldü sorusunun cevabını haberimizde derledik. Sosyal medyayayı ayağa kaldıran olay sonrasında Aleyna Çakır kimdir, Aleyna Çakır'ın katili bulundu mu sorularına yanıt aranıyor. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından defalarca şiddet görmesinin ortaya çıkmasının ardından, Ümit Can Uygun tutuklandı mı merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına katılan avukat Tuğçe Hanım, canlı yayında son gelişmelere dair açıklama yaptı. Müge Anlı'ya bağlanan yeni görgü tanığı ise Ümit Uygun'un annesiyle ilgili şok açıklama yaptı...

KOMŞUDAN YENİ İDDAİLAR Aleyna'nın sesini kaydeden komşusu canlı yayında Ümit'in bir gün kendisini arayarak 'Hadi gözün aydın, anneanne oluyorsun' dediği aktaran kadın, Aleyna'nın hemen sonra tekrar şiddet gördüğünü açıkladı. Aleyna'nın şiddet sonrası düşük yaptığını açıklayan komşusu , "Aleyna'nın yanına gittiğimde halılar, koltuklar ve yatağı kan içindeydi. Öyle kesik gibi az bir kan da değildi. O gün Aleyna özel bir hastaneye gitmişti, serum taktırmıştı. 'Ne oldu?' diye sorduğumda da, 'Bana bir şey sorma abla' dedi. Gördüğü şiddet yüzünden bebeğinin öldüğünü düşünüyorum." dedi.. AVUKATI KONUŞTU Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Tuğçe Hanım, dünkü Müge Anlı canlı yayına konuk olarak katıldı ve tehdit ifadelerinin soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

Şüpheli Ümit Can Uygun'un HTS kayıtlarına da ulaşıldığını açıklayan Zeynep Hanım, buradan çıkan sonucun davanın seyrini büyük ölçüde değiştireceğini ve yeni beyanlar sayesinde dosyanın istenen noktaya taşınabileceğini belirtti.. ÜMİT UYGUN'UN ANNESİ İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA! Başka bir tanık yayına bağlanarak, Ümit Uygun'un annesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ümit Uygun ve ailesiyle bir düğünde karşılaştığında Ümit'in yanında 19 yaşlarında 6 kızla düğüne geldiğini söyledi. Kızların Ümit'in annesine 'Yurt anne' diye seslendiklerini söyleyen tanık, kızların kendisine söylediklerini canlı yayında paylaştı.

Ümit'in annesinin yurtta çalıştığını söyleyen kızlar, 18 doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığını ve gece hayatında çalışmaya zorladığını aktardı. ALEYNA ÇAKIR KİMDİR? Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan ve Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen 1999 doğumludur. Ekranlarda Aleyna Çakır olayı olarak bilinen olayda hayatını kaybeden kadın Sema Esen'dir. Şuan takma adıyla tanındığı için birçok yerde Aleyna Çakır adı kullanılmaktadır. Sema Esen erkek arkadaşı Ümit Can Uygun ile birlikte yaşadığı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran 2020 tarihinde Çarşamba gecesi bornoz kuşağı ile banyoda kendisini asmış bir şekilde bulundu. Erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın cenazesinin ardından sosyal medyada yayınlanan bazı videolar, olayın intihar değil de cinayet olabileceği yönünde araştırmalar yapılmasını sağladı. Videolarda erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından bayıltılana kadar şiddet gördüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın yerde baygın halde görüntüleri yer alıyordu. 17 Nisan 2020'de çekildiği iddia edilen videonun sonrasında ortaya çıkan Aleyna Çakır ve erkek arkadaşının Instagram canlı yayın konuşmaları intihar değil de olayın cinayet olabileceğinin iddiasını güçlendirdi.

ALEYNA ÇAKIR'IN SES KAYDI BULUNDU! Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'dan şiddet gördüğü zaman, komşuları tarafından olayın ses kaydına alınması üzerine araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Genç kadının eski komşusu Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü sırada çıkardığı sesleri kaydederek Müge Anlı'nın programında dinletti. Kızlarının o sırada yardım istediğini ve yalvardığını duyan aile stüdyoda sinir krizleri geçirdi. Program sırasında Müge Anlı Adalet Bakanlığı'na çağrı yaparak, bulunan ses kaydının Aleyna Çakır davasının dosyasına eklenmesini talep etti. ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR? TV programı sunan aynı zamanda da araştırma gazeteci kimliği ile bazı olayları ekranlara taşıyan Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in dosyasını ekranlara taşıdı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarına şiddet uygulayan Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Müge Anlı'nın programına katılan ailesi Aleyna Çakır'ın otopsi raporu sonuçlarını paylaştı. 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ? Aleyna'nın komşusu konuştu Aleyna Çakır'ı kim öldürdü, nasıl öldü araştırılmaya devam ediliyor. Müge Anlı'nın programına katılan görgü tanıkları Aleyna Çakır olayı hakkında bildiklerini anlatmaya başladı. Adını paylaşmayan bir izleyici canlı yayına bağlanarak, olaydan bir gün önce gece 23:00'da Aleyna Çakır ve sevgilisi Ümit Can Uygun'u bir arabadan inerken gördüklerini aktardı. İzleyici Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'la tartıştığını, Aleyna'nın bağırdığı için ağzını kapattığını gördüklerini anlattı. Aleyna'nın yakın arkadaşı konuştu Müge Anlı'nın Aleyna Çakır dosyası için yayınladığı programa Aleyna Çakır'ın yakın arkadaşı bağlandı. Ümit Can Uygun'un Aleyna'yı sürekli darp ettiğini söyleyen yakın arkadaşı, Aleyna ile birlikte çalıştıklarını anlattı. Ümit Can Uygun'un Aleyna Çakır'ı sürekli tehdit ettiği için, Aleyna Çakır'ın sürekli yardım istediğini aktardı. Aleyna'nın eski komşusu Aleyna Çakır'ın eski komşusu da yayına başlanarak; Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından sürekli şiddet gördüğünü, kendisi ile Aleyna'yı görüşmeyi yasakladığını aktardı. Eski komşusu Ümit Can Uygun'un kendisini de öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.