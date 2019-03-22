Müge Anlı'da cinayete azmettirdiği söylenen Gülben Ergen sessizliğini bozdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, öldürülen Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in Gülben Ergen hakkında verdiği ifadeler gündeme bomba gibi düşerken, ünlü şarkıcı sonunda sessizliğini bozdu.

GÜLBEN ERGEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı.

Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

SEREN SERENGİL İFŞA ETTİ

Bütün bu olaylardan sonra ise Seren Serengil'den Gülben Ergen ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Serengil, mahkemelik olduğu Gülben Ergen'i YouTube kanalında bir bir ifşa etti.

"YOLUNDADIR HER ŞEY"

Tüm bu şoke eden iddiaların ardından Gülben Ergen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak"Dinlenecek ve söylenecek şarkılar... Okunması gereken kitaplar... Muhabbete ortak olacağın dostlar... Eğlenceli, matrak arkadaşlar... Göstermelik değil, yaşamayı sevdiğin bir hayat ve dahası, heyecanlı, renkli, umut kokan hayallerin varsa... Yolundadır her şey" notunu düştü.