Müge Anlı'da olay bitmiyor! Her şeyi anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tevfik Karagöz, bir çetenin evlilik vaadi ile parasını aldığını iddia etti.

57 yaşında olan Karagöz, Resul Bey'in karısını "bekar" olarak tanıtıp kendine nişanladığını öne sürdü. Hilal Hanım'ın farklı fotoğrafları ise canlı yayında gösterildi.

"Milli gelin" mağdurları Tevfik Karagöz'ün açıklamasından sonra canlı yayına telefon bağlantısı ile katıldılar.

ÖNCE GÜVEN SONRA SOYGUN!

Müge Anlı’ya bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın, “Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler” diyerek evlilik çetesini anlattı.

