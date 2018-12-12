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Müge Anlı'da olay bitmiyor! Her şeyi anlattı

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YAŞAM  | 12.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olaylar bitmiyor! Kılıktan kılığa giren Hilal Çam ve kendisini onun dayısı gibi tanıtan Resul Gürcan’ın dolandırıcılık yöntemini onlarla birlikte çalışan kişi anlattı.

Müge Anlı'da olay bitmiyor! Her şeyi anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tevfik Karagöz, bir çetenin evlilik vaadi ile parasını aldığını iddia etti.

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57 yaşında olan Karagöz, Resul Bey'in karısını "bekar" olarak tanıtıp kendine nişanladığını öne sürdü. Hilal Hanım'ın farklı fotoğrafları ise canlı yayında gösterildi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında akılalmaz dolandırıcılık hikayesiMüge Anlı İle Tatlı Sert programında akılalmaz dolandırıcılık hikayesi

"Milli gelin" mağdurları Tevfik Karagöz'ün açıklamasından sonra canlı yayına telefon bağlantısı ile katıldılar.

ÖNCE GÜVEN SONRA SOYGUN!

Müge Anlı’ya bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın, “Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler” diyerek evlilik çetesini anlattı.

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