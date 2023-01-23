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Müge Anlı'da şoke eden olay! Engelli çocuğunu bırakıp yengesiyle kaçtı: "Seralarda ne yaptığınızı biliyorum sen yengemin kollarındayken...'

23.01.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Programın bugünkü bölümüne Anakadın Hanım ve yengesi ile kaçan eşi arasında yaşananlar damga vurdu. Engelli çocuğunu bırakıp yengesi ile beraber kaçan Anakadın Hanım’ın eşi Halil Kural canlı yayına bağlandı. Kural daha önce yaptığı açıklamada eşinden şiddet gördüğü için evi terk ettiğini iddia etmişti. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran olayın ayrıntıları…

Müge Anlı'da şoke eden olay! Engelli çocuğunu bırakıp yengesiyle kaçtı: "Seralarda ne yaptığınızı biliyorum sen yengemin kollarındayken...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Anakadın Hanım eşinin engelli çocuğunu da bırakıp abisinin eşi ile beraber kaçtığını dile getirmişti. 20 yıldır Anakadın ile evli olan Halil Kural’ın yengesi iddiaları doğruladı. Canlı yayına katılan Halil Kural’a Anakadın zehir zemberek sözler söyledi.

“SERALARDA NE YAPTIĞINIZI BİLİYORUM”

Anakadın Hanım, "Hangi bir gün çocuğumun temizliğine yardımcı oldun? Çocuğuma mama aldın, bez aldın? Sen babalık yapmadın. Ben Ferdi'yi yoklukta büyüttüm. Bir kadın olarak resmen evin erkeğiydim. Bu evde ben erkektim, sen kadındın. Şimdi ahlaksıza erkeklik yapıyorsun. Seralarda ne yaptığınızı, Antalya’da el ele gezdiğinizi ben biliyorum." dedi.

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“SEN YENGEMİN KOLLARINDAYDIN”

Eşi canlı yayına bağlanan Anakadın Halil Kural’a, “Biz evde meyve beklerken sen yengemin kollarındaydın” dedi.
Müge Anlı Halil Kural’a “Abin de konuştu, herkes biliyor Elvan ile beraber olduğunu. Onu bile söyleyemiyorsunuz. İki kardeşin karısı kocası beraber, bu hiçbir şeye sığmaz. Bu kadın senin hasta oğlunla tek başına. Bu neye sığar” sözleri ile sitem etti.

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“HER GÜN KAVGA EDİYORDUK”

Halil Kural açıklamasında eşi ile her gün kavga ettiğini söyledi. Müge Anlı neden yengesi Elvan ile beraber olduğunu itiraf etmediğini sorduğunda ise, “Şu anda Elvan ile beraber değiliz” dedi.
Müge Anlı, "Elvan kabul ediyor ve benim özel hayatım diyor. Sen niye reddediyorsun?" diye sordu. Halil Kural ise sorulara yanıt veremedi.

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