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Müge Anlı’da stüdyoyu şoke eden sözler: Yeğenimin getirdiği sucuğu yiyen kızım...

04.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayınlanan fenomen program Müge Anlı'da yine tarihe geçecek bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Sinem Asrak'ın ailesi kaçırılan kızlarını bulmak için geldiği canlı yayında anlattıkları ile Müge anlı ve izleyenleri şok etti. Anlattıkları 'büyülü sucuk' hikayesi ile herkesi şaşırtan aile, kızlarının kaçırılmasında kuzeninin parmağının olduğunu iddia etti.

Müge Anlı’da stüdyoyu şoke eden sözler: Yeğenimin getirdiği sucuğu yiyen kızım...

Önceki gün ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yine akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Yayınladığı her gün büyük izlenme rekorlarına ulaşan programda yaşanan 'büyülü sucuk' olayı stüdyodakileri şaşkına çevirdi. 16 yaşındaki Sinem isimli genç kızın büyülü olduğu iddia edilen sucuğu yedikten sonra kaçırıldığı ifade eden aile televizyon ekranlarında tarihe geçti.

MÜGE ANLI'DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY

Müge Anlı'nın 3 Haziran 2021 tarihli bölümünde bir ilke daha imza atıldı. Kaçırılan kızları için programa başvuran aile, yeğeninin getirdiği büyülü sucuğu yedikten sonra kızının teyzesinin oğluna aşık olduğunu iddia etti. İzmir'den gelen annenin anlattıkları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının kuzeni tarafından getirilen sucuğu yemesinin ardından büyülendiğini ve kuzenin peşinden gittiğini öne süren anne, ablasının kızını alıkoyduğunu söyledi.

Müge Anlı’da stüdyoyu şoke eden sözler: Yeğenimin getirdiği sucuğu yiyen kızım...

YEĞENİM BÜYÜLÜ SUCUK İLE KIZIMI KENDİNE AŞIK ETTİ

Yaşanan büyülü sucuk olayı olarak akıllara durgunluk verdi. Hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırtan epey konuşulacak gibi. 16 yaşındaki lise 2'in sınıf öğrencisi Sinem'in ablasının oğlu tarafından büyü yapıldığını iddia eden anne, kızını aramak için canlı yayına katıldı. Ablasının oğlunun kendisine misafirliğe geldiği esnada yanında sucuk getirdiğini ve kızının sucuğu yedikten sonra bir anda değiştiğini öne süren anne anlattıkları ile herkesi şaşırttı.
Müge Anlı’da stüdyoyu şoke eden sözler: Yeğenimin getirdiği sucuğu yiyen kızım...

NEDEN BU KADAR GEÇ KALDINIZ?

Kızı ve kendisinin bir buçuk ay boyunca ablasının Ankara'daki evinde alıkoyulduğunu dile getiren anne, Müge Anlı "Neden şikayet etmediniz?" sorusuna ise korktuğunu ve çocukları ile tehdit edildiğini iddia etti. 16 yaşındaki genç bir kızın hapsedilmesinin cezasının olduğunu belirten Anlı, aileyi neden bu kadar geç kaldıkları konusunda eleştirdi.

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