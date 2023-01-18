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  4. Müge Anlı'da ünlenmişti! Adını Ezel Bayraktar diye değiştiren Ömer aradığı Eyşan'ı buldu

Müge Anlı'da ünlenmişti! Adını Ezel Bayraktar diye değiştiren Ömer aradığı Eyşan'ı buldu

18.01.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyip Ömer olan adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren genç Türkiye gündemine oturmuştu. Ezel Bayraktar aradığı Eyşan'ı buldu.

Müge Anlı'da ünlenmişti! Adını Ezel Bayraktar diye değiştiren Ömer aradığı Eyşan'ı buldu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında unutulmayanlar arasında yer alan Ezel Bayraktar aradığı aşkı buldu. Gerçek adı Ömer Can Aslanhan olan ve mahkeme kararıyla adını Ezel Bayraktar yapan genç adam, kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını hortumlamıştı.

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anlı yayında paraları yediğini itiraf eden çakma Ezel, "Parayı çalmadım. Onlar bana verdi. Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim. İhtiyaçlarım için kullandım. Benim bir kariyerim var. Oyunculuk eğitimi aldım. Tatile de gittim.

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Günlük 10 bin lira harcadım. Bir dizide rol alıp paralarını ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı ise kanser hastası kadına yardım eli uzatmıştı. Oyunculuk hayali kuran Ezel Bayraktar'ı da ajansa yazdırmıştı. Müge Anlı ise kanser hastası kadına yardım eli uzatmıştı. Oyunculuk hayali kuran Ezel Bayraktar'ı da ajansa yazdırmıştı.
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Sosyal medyada 20 binden fazla takipçiye ulaşan Ezel Bayraktar, Melodi Tezcan isimli TikToker ile aşk yaşamaya başladı.


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Müge Anlı ezel bayraktar Oyuncu

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