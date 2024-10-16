Müge Anlı'daki konuğun o sözlerini duyan Şevki Sözen çileden çıktı! 'Biz erkek değil miyiz?'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için yayına geldi. Eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini iddia etmişti.

Eski eşinin iddialarının ardından canlı yayına yüzleşmeye gelen Seyfi Birbir, önce çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söylemişti ve daha sonra da Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etmişti. Hacer Hanım, eski eşine "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" diye sorunca babanın öz çocuğunu öldürmüş olabileceği akıllara gelmişti. Hacer ve Seyfi'nin diğer erkek çocukları Erdal da yayında "Babama kardeşimin akıbetini sordum o da 'Sana babalık hakkımı helal etmem' dediğini söyledi.

"HER ERKEĞİN EVİNDE ŞİDDET OLABİLİR" SÖZÜ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Müge Anlı ekibine konuşan bir tanık baba Seyfi'nin oğlu Erdal'ı demir levye ile dövdüğünü iddia etti. Müge Anlı, "Bir erkek nasıl çocuğunu dövebilir?" diyerek tepki gösterdi. Seyfi de "Alkol almayan erkek yok, her erkeğin evinde şiddet olabilir" dedi.

Şevki Sözen de "Çok erkek var kullanmayan biz erkek kategorisine girmiyor muyuz? Biz evimizde alkol alıp da öyle sapıtma davranışı göstermiyoruz. Bunu genelleyemezsiniz. Bunu kendinize kılıf olarak uydurursanız yaptığınızın hatalı olduğunu farkına varamazsınız." yanıtını verdi.