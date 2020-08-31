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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde flaş gelişme! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan Gülüzar Amanet ile Hami Kılıç’ın olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde flaş gelişme! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

Geçtiğimiz günlerde, Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme taşınmıştı.
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Annesini sevgilisinin dayağından korumak için arada kalıp hayatını kaybeden Şiar…

Küçük çocuğun annesi Gülüzar canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuş, "Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami diğer üç çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. Yayındaki itirafları ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülüzar ve sevgilisi Hami Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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ŞİAR'I ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDILAR

Bugün ise canlı yayında Müge Anlı izleyicileriyle olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami Kılıç’ın annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin’in de gözaltına alındığını söyledi. Yapılan sorgular sonucunda, emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar, sevgilisi Hami Kılıç, Emine Kılıç ve Yasin Kılıç, polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Dört zanlı için kasten adam öldürme suçu bildirmeme ve delilleri yok etme üzerinden suç dosyaları açıldı. Ayrıca Başsavcı Hami Kırcı için ise küçük yaşta çocuğa cinsel istismara teşebbüs suçu eklenerek adliyeye sevk edildiler. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BEN DE ONUN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM'

Cezaevine gönderilen Hami Kıcı, Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı, görüntülendikleri sırada, Gülüzar Amanet'in sarf ettiği sözler tüyler ürpertti. Amanet, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi.

Amanet'in sözleri kan dondururken, Müge Anlı; Şiar Kılıç'ın yangından 2 gün önce annesi Gülüzar Amanet'in Hami Kıcı tarafından darp edildiğini görmesi üzerine araya girdiğini ve annesini korumak için gördüğü şiddet üzerine hayatını kaybettiğini açıkladı. Hami Kıcı ve kardeşi Yasin Kıcı'nın aldığı benzin ile 2 gün sonra yakılarak cesedi ortadan kaldırmaya çalışan aile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
O çocuk her gün kabusunuz olsun inşallah, yavrum nur içinde yat cennet kuşu
sen ilk önce kendi evladina sahip cikaydinda koca aşkina evladina kiymasaydin hala herif diye öleceksin!
yanarak ölün acı çeke çeke nefessiz kala kala ölmek isteyin heran ama canınız çıkmasın inşallah şeytanlar
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