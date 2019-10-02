Müge Anlı'dan bomba tepki! 'Kaybolduysa da iyi olmuş'

Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor. İddialara göre Vakkas bey kayıp olduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile uzlaşmak için Gülnar ilçesinde buluşuyor. 65 yaşında Vakkas bey tarlayı borcu ile birlikte geri alıyor ancak eşi Meryem Akteke ve kayın biraderi Ali Çabuk'u dolandırıcılık suçlamasıyla jandarmaya şikayet ediyor. Şikayet sebebi ise yüzde 70 hasta çocuğunun engelli maaşını çektikleri iddiası. Sonra bu şikayetin ardında ise Vakkas Akteke esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor.

Anlı'nın kız çocuğa hamile olduğu için eşine şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan Vakkas bey ile ilgili verdiği tepki olay oldu. Anlı o adamı aramaya gelenlere "Ben böyle bir adamı aramam başına bir iş geldiyse de iyi olmuş" diyerek tepkisini ortaya koydu. Anlı'nın bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve desteklendi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine gündeme bomba gibi düştü. Anlı yıllardır canlı yayınında kayıpları buldu, katilleri canlı yayında konuşturdu, karmakarışık olaylarda bile soğukkanlılığını koruyarak programını yapmaya devam etti.

9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır, Müge Anlı’nın programına kayıp babasını bulmak için başvurdu. Gülenay Çandır, Müge Anlı’ya yaptığı açıklamada ise babasına; annesi Meryem ve erkek kardeşi Umut’un bir şey yapmış olabileceği iddiasıydı.

Vakkas beyin kızı Gülenay Hanım ise canlı yayında babası hakkında şu açıklamayı yaptı: "Babamın gideceği gün ben çok ağladım 'gitme baba' dedim. Babam bana dedi ki 'Gülenay ben gideceğim başka bir köye yerleşeceğim telefonumu da kapatacağım kimse bana ulaşamayacak. Ben annenin bana yaptıklarının hesabını ödeteceğim bu onun iyi günleri bu günler...' dedi."

Bu açıklamalardan sonra Meryem Hanım canlı yayına bağlanarak "Müge Hanım; beni bir buçuk sene önce terk etti zaten. Beni daha önce arayıp kötü kelimeler söyledi. Bu beni 4. bırakıp gitmesi... Eşimin bulunmasını istiyorum ama yine de birleşmem onunla. Dayağını yemekten, eziyetini çekmekten başka bir şey yapmadım. Defalarca yardım istedim ben... 5 kız doğurdum beşinde de 9 ay dayak yedim. Erkek doğurdum çocuğum hamileyken dayak attı çocuğum sakat doğdu. Yine beni suçladı. Ne yapayım ben Müge Hanım..."