Müge Anlı'dan Narin açıklaması: "Bana da gelen çok bilgi var ancak..." deyince gündem oldu

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulununca Türkiye ayağa kalktı.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından anne, baba ve kardeş dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi raporu beklenirken sosyal medyada yayın yasağına da tepkiler vardı.

Günlerdir programında bu konuyu işlemesi için yorum alan Müge Anlı da canlı yayında açıklamalar yaptı.

"BENİM DIŞIMDA KİMSE YASAĞI DİNLEMEDİ"

Yayın yasağı nedeniyle konuyu işleyemediğini ifade eden Müge Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.

Müge Anlı iddialı sözler söylerek gündeme geldi ve "Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" dedi.

Daha önce başka bir olayı işlediği için kendisine dava açıldığını söyleyen Anlı, "Bana plaket verilmesi gerekirken yasak yüzünden dava açıldı. O yüzden dikkat ediyorum" diyerek sitem etti.

Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu ve seyirciler "Artık konuşmalısın", "Davayı boşver ve konuş", "Lütfen konuş Müge" yorumlarında bulundu.