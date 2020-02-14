Müge Anlı'dan Palu Ailesi yorumu! 'Mahşerde karşımıza çıkma...'

Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

MÜGE ANLI PALU AİLESİNİN CEZALARINI OKUDU

Palu ailesini ortaya çıkaran Müge Anlı canlı yayında sanıkların cezasını okudu. Ayrıca Tuncer Ustael'in açıklamasına da tepki gösterdi. Ustael Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum. Herkesle mahşerde hesaplaşacağız” diye konuşmuştu.

Anlı yaptığı açıklamada "Sadece Fatih beraat etti aileden. Tuncer Ustael en üst cezadan cezalandırıldı. Bu sadece Meryem Tanhal cinayeti ile ilgili cezalandırma. Yine söylüyorum ben Melike'nin ve diğer işlenen cinsel suçların da kapalı kalmasını arzu etmiyorum. Onunla ilgili de son derece çok fazla delil mevcut. İnşallah Melike'nin ve diğer çocuklarında cezasını çekecek Tuncer Ustael.... Demiş ki (Tuncer Ustael) 'Mahşerde hesaplaşacağız' valla bir de mahşerde karşımıza çıkma bence. Benim karşıma hiç çıkma yani. Söyleyeyim de hani karşılaşırsak hani böyle kaç. Bir de mahşerde hiç çekemeyeceğim seni. Gördüğün yerde beni sen böyle Japonlar filan varsa onların aralarına doğru karış; hiç bizim karşımıza çıkma sevgili Tuncer... Hala daha mahşerde hesaplaşacağız diyor. İnsan der ki bir pişmanım hiçbir pişmanlık belirtisi yok..."



