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Müge Anlı'dan Palu Ailesi yorumu! 'Mahşerde karşımıza çıkma...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:37 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan ve uzun bir süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Palu Ailesi hakkında mahkeme dün kararını verdi. Kararların ardından ise canlı yayında Müge Anlı enişte Tuncer Ustael'e verdiği yanıtla dikkat çekti.

Müge Anlı'dan Palu Ailesi yorumu! 'Mahşerde karşımıza çıkma...'

Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi.

Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık" dedi.

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MÜGE ANLI PALU AİLESİNİN CEZALARINI OKUDU

Palu ailesini ortaya çıkaran Müge Anlı canlı yayında sanıkların cezasını okudu. Ayrıca Tuncer Ustael'in açıklamasına da tepki gösterdi. Ustael Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum. Herkesle mahşerde hesaplaşacağız” diye konuşmuştu.

Anlı yaptığı açıklamada "Sadece Fatih beraat etti aileden. Tuncer Ustael en üst cezadan cezalandırıldı. Bu sadece Meryem Tanhal cinayeti ile ilgili cezalandırma. Yine söylüyorum ben Melike'nin ve diğer işlenen cinsel suçların da kapalı kalmasını arzu etmiyorum. Onunla ilgili de son derece çok fazla delil mevcut. İnşallah Melike'nin ve diğer çocuklarında cezasını çekecek Tuncer Ustael.... Demiş ki (Tuncer Ustael) 'Mahşerde hesaplaşacağız' valla bir de mahşerde karşımıza çıkma bence. Benim karşıma hiç çıkma yani. Söyleyeyim de hani karşılaşırsak hani böyle kaç. Bir de mahşerde hiç çekemeyeceğim seni. Gördüğün yerde beni sen böyle Japonlar filan varsa onların aralarına doğru karış; hiç bizim karşımıza çıkma sevgili Tuncer... Hala daha mahşerde hesaplaşacağız diyor. İnsan der ki bir pişmanım hiçbir pişmanlık belirtisi yok..."


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Anahtar Kelimeler:
Palu Ailesi, müge anlı, Tuncer Ustael,

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