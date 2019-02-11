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Müge Anlı dehşeti anlattı! Önce kesti sonrası daha da korkunç

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekleri Müge Anlı canlı yayında anlattı.

Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan’ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise başvurdu. Ardından Müge Anlı'nın programına katıldı.

Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Y.’den şüphelendiklerini söyledi. Müge Anlı, bahsi geçen H.Y.’yi stüdyosunda konuk etti. Programda anlatılanlara göre Feride Ercan’ın kaybolduğu günle ilgili çelişkili açıklamalar yapan H.Y., daha fazla dayanamayarak Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne giderek cinayeti itiraf etti.

TESTERE İLE KESİLMİŞ

Vahşi cinayetin ayrıntılarını Müge Anlı, aktardı. Anlı’nın anlattıklarına göre H.Y., Feride Ercan’ı öldürdükten sonra babasının Ankara Karapürçekler Tatlar Köyü’ndeki evine götürüp, burada testere ile kestikten sonra sobada 6 saat boyunca yaktı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
müge anlı feride ercan kırıkkale

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