Müge Anlı dehşeti anlattı! Önce kesti sonrası daha da korkunç

Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan’ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise başvurdu. Ardından Müge Anlı'nın programına katıldı.

Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Y.’den şüphelendiklerini söyledi. Müge Anlı, bahsi geçen H.Y.’yi stüdyosunda konuk etti. Programda anlatılanlara göre Feride Ercan’ın kaybolduğu günle ilgili çelişkili açıklamalar yapan H.Y., daha fazla dayanamayarak Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne giderek cinayeti itiraf etti.

TESTERE İLE KESİLMİŞ



Vahşi cinayetin ayrıntılarını Müge Anlı, aktardı. Anlı’nın anlattıklarına göre H.Y., Feride Ercan’ı öldürdükten sonra babasının Ankara Karapürçekler Tatlar Köyü’ndeki evine götürüp, burada testere ile kestikten sonra sobada 6 saat boyunca yaktı.

Kaynak: İHA



