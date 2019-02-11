Mynet Trend

Müge Anlı dehşeti anlattı! Önce kesti sonrası daha da korkunç

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekleri Müge Anlı canlı yayında anlattı.

Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan’ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise başvurdu. Ardından Müge Anlı'nın programına katıldı.

Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Y.’den şüphelendiklerini söyledi. Müge Anlı, bahsi geçen H.Y.’yi stüdyosunda konuk etti. Programda anlatılanlara göre Feride Ercan’ın kaybolduğu günle ilgili çelişkili açıklamalar yapan H.Y., daha fazla dayanamayarak Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne giderek cinayeti itiraf etti.

TESTERE İLE KESİLMİŞ

Vahşi cinayetin ayrıntılarını Müge Anlı, aktardı. Anlı’nın anlattıklarına göre H.Y., Feride Ercan’ı öldürdükten sonra babasının Ankara Karapürçekler Tatlar Köyü’ndeki evine götürüp, burada testere ile kestikten sonra sobada 6 saat boyunca yaktı.

Kaynak: İHA


Çobanlar buldu! Ayağına baktıklarında gerçek ortaya çıktı Çobanlar buldu! Ayağına baktıklarında gerçek ortaya çıktı
Dünyada ender görülen hastalığa yakalandı! Yardım bekliyorDünyada ender görülen hastalığa yakalandı! Yardım bekliyor
Evinin salonuna park ediyor! 'Sadece bende var'Evinin salonuna park ediyor! 'Sadece bende var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı feride ercan kırıkkale

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse bu kadar büyük ikramiye kazanamamıştı'

Kimse bu kadar büyük ikramiye kazanamamıştı'

Feci ölüm anı kamerada

Feci ölüm anı kamerada

Organlar iflas ediyor, tüm vücuttan kan geliyor!

Organlar iflas ediyor, tüm vücuttan kan geliyor!

9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Köylüler bakkalı taşladı

9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Köylüler bakkalı taşladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Korkunç iddia doğru çıktı! Kahreden haber geldi: Cesetleri çıkarıldı

Korkunç iddia doğru çıktı! Kahreden haber geldi: Cesetleri çıkarıldı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
bu kadın eli öpülesi bi kadın hakim savcı polis jandarma kolluk kuvvetleri bakında görün neleri çıkarıyor türkiye genelinde yüzbinlerce devlet dairesinde ödenen vergilerden MAAŞ alan kolluk kuvveti memur var nerede bunlar niye görev yapmıyorlar hepsidemi hain FETÖCÜ anlamış deilim ya kardeşim bugün bu kadınlara yarın birgün belinde silah taşıyan kolluk kuvveti kardeşim yarında sana olmuyacağı ne malum bu ne yav teksas isteyen istediyi öldürüyor müge anlı el atarsa bulunuyor vallahi o aldığınız maaş helal deyil ne kadar suç işleniyor nerde benim polisim millet canını namusu güvendiyi JANDARMA
Harbiden haklısın müge anlı olmasa bu kadar kişi özgürce aramızda mı dolaşacaktı yani anlamıyorum ..Devlet denilen şey bizi bu durumlardan koruyamıyosa bu sistemi değiştirelim kime ne faydası var halk kendi kendini yönetsin .
Arkadaşım çok zekisin, günah keçisini aklınca bulmuşsun tebrikler. Allah sana akıl fikir versin.
Ey hanımlar ALLAH rızası için kendinizi ipsiz sapsız ne idüğü belrisiz erkek görünümlü yaratıklara inanıp kendinizi ölüme atmayın,hala aklınız başınıza gelmeyecekmi?
böyle canilik görülmemiş bir olay ben bu caninin çocuklarına ailesine ve akrabalarına hatta köylülerine üzüldüm o talihsiz köy koskoça bir sağlık bakanı cıkarmış o dönem sağlıkta büyük dönüşüm yapmış ilçelere hastane köylere sağlık oçakları merkezlere ambulaslar oluşturmuştu ki öyle bir köyden böyle bir caninin cıkması o köyde yaşayanları vebalıymış durumuna düşürdü gerek cevre gerekse o küyden en azından bahcelik yer almak istiyordum vaz geçtim bir insan şeytana uyarda şeytanı kıskandıraçak kadar şeytanlaşmaz
@zebey köyün ve ailenin ne suçu var 5 parmağın 5 şi de birmi zaten o katil Ailesini çoluğunu çocuğunu düşense böyle gereksiz işlere girermirdi Allah sonumuzu hayır etsin müge anlı tv de neleri çıkarıyor teşekkür ederim müge anlıya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada öpüşmek ne demek? Rüyada Öpüşmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada öpüşmek ne anlama gelir?

Cemal Süreya sözleri, alıntılar, sevda sözleri ve Cemal Süreya’dan en güzel aşk sözleri

Cemal Süreya'dan unutulmaz dizeler

Yeni makyaj çılgınlığı: Bratz Makyajı

Yeni makyaj çılgınlığı: Bratz Makyajı

'Sahte estetikçi' yine cezaevinden kaçmış

'Sahte estetikçi' yine cezaevinden kaçmış

Bıraktığı not tüyler ürpertti! "Kefen param hazır, mezar tahtalarım evin altında"

Bıraktığı not tüyler ürpertti! "Mezar tahtalarım evin altında"

Donmuş kedi saatler süren tedavisinden sonra eski sağlığına kavuştu

Karda donmuş halde bulundu! İmkansızı başardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.