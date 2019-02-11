Mynet Trend

Müge Anlı dehşeti anlattı! Önce kesti sonrası daha da korkunç

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekleri Müge Anlı canlı yayında anlattı.

Kırıkkale’de yalnız yaşayan Feride Ercan, 20 Ocak günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, 55 yaşındaki Ercan’ın ortaya çıkmaması üzerine önce polise başvurdu. Ardından Müge Anlı'nın programına katıldı.

Kayıp kadının yeğeni Emre Ercan, halasının sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Y.’den şüphelendiklerini söyledi. Müge Anlı, bahsi geçen H.Y.’yi stüdyosunda konuk etti. Programda anlatılanlara göre Feride Ercan’ın kaybolduğu günle ilgili çelişkili açıklamalar yapan H.Y., daha fazla dayanamayarak Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne giderek cinayeti itiraf etti.

TESTERE İLE KESİLMİŞ

Vahşi cinayetin ayrıntılarını Müge Anlı, aktardı. Anlı’nın anlattıklarına göre H.Y., Feride Ercan’ı öldürdükten sonra babasının Ankara Karapürçekler Tatlar Köyü’ndeki evine götürüp, burada testere ile kestikten sonra sobada 6 saat boyunca yaktı.

Kaynak: İHA


PARTNERHerkes onu konuşuyor! İşte sanal alemin yeni gözdesiHerkes onu konuşuyor! İşte sanal alemin yeni gözdesi
Dünyada ender görülen hastalığa yakalandı! Yardım bekliyorDünyada ender görülen hastalığa yakalandı! Yardım bekliyor
Evinin salonuna park ediyor! 'Sadece bende var'Evinin salonuna park ediyor! 'Sadece bende var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı feride ercan kırıkkale

En Çok Okunan Trend Haberler

'Erkekler cinsel birlikteliği 4 katına kadar uzatabilecek'

'Erkekler cinsel birlikteliği 4 katına kadar uzatabilecek'

Kötü haberi Acun duyurdu! 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

Kötü haberi Acun duyurdu! 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

Evinin salonuna park ediyor! 'Sadece bende var'

Evinin salonuna park ediyor! 'Sadece bende var'

Çölün ortasında 'sır medeniyet' bulundu

Çölün ortasında 'sır medeniyet' bulundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu kadın eli öpülesi bi kadın hakim savcı polis jandarma kolluk kuvvetleri bakında görün neleri çıkarıyor türkiye genelinde yüzbinlerce devlet dairesinde ödenen vergilerden MAAŞ alan kolluk kuvveti memur var nerede bunlar niye görev yapmıyorlar hepsidemi hain FETÖCÜ anlamış deilim ya kardeşim bugün bu kadınlara yarın birgün belinde silah taşıyan kolluk kuvveti kardeşim yarında sana olmuyacağı ne malum bu ne yav teksas isteyen istediyi öldürüyor müge anlı el atarsa bulunuyor vallahi o aldığınız maaş helal deyil ne kadar suç işleniyor nerde benim polisim millet canını namusu güvendiyi JANDARMA
Harbiden haklısın müge anlı olmasa bu kadar kişi özgürce aramızda mı dolaşacaktı yani anlamıyorum ..Devlet denilen şey bizi bu durumlardan koruyamıyosa bu sistemi değiştirelim kime ne faydası var halk kendi kendini yönetsin .
Arkadaşım çok zekisin, günah keçisini aklınca bulmuşsun tebrikler. Allah sana akıl fikir versin.
Ey hanımlar ALLAH rızası için kendinizi ipsiz sapsız ne idüğü belrisiz erkek görünümlü yaratıklara inanıp kendinizi ölüme atmayın,hala aklınız başınıza gelmeyecekmi?
böyle canilik görülmemiş bir olay ben bu caninin çocuklarına ailesine ve akrabalarına hatta köylülerine üzüldüm o talihsiz köy koskoça bir sağlık bakanı cıkarmış o dönem sağlıkta büyük dönüşüm yapmış ilçelere hastane köylere sağlık oçakları merkezlere ambulaslar oluşturmuştu ki öyle bir köyden böyle bir caninin cıkması o köyde yaşayanları vebalıymış durumuna düşürdü gerek cevre gerekse o küyden en azından bahcelik yer almak istiyordum vaz geçtim bir insan şeytana uyarda şeytanı kıskandıraçak kadar şeytanlaşmaz
@zebey köyün ve ailenin ne suçu var 5 parmağın 5 şi de birmi zaten o katil Ailesini çoluğunu çocuğunu düşense böyle gereksiz işlere girermirdi Allah sonumuzu hayır etsin müge anlı tv de neleri çıkarıyor teşekkür ederim müge anlıya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşırı güzel bir içerik: Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 20 ülke

Aşırı güzel bir içerik: Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 20 ülke

Marmaris'te korkutan görüntü! Sular çekildi, adacıklar oluştu... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, adacıklar oluştu... Depremin habercisi mi?

Karadeniz'de tutuldu, tezgaha gelmeden satıldı: Çok nadir, kimse kaçırmak istemiyor

Karadeniz'de tutuldu! 'Çok nadir, kimse kaçırmak istemiyor'

Hastane odasında yaptıkları şeye inanamayacaksınız! İnceleme başlatıldı

Hastane odasında yaptıkları şeye inanamayacaksınız!

Ayı koruma merkezinden 14 Şubat kampanyası: Eski sevgiliden intikam alabilirsiniz

Eski sevgiliden intikam almak için muhteşem bir yol!

Dünyada ender görülen hastalığa yakalandı, tedavisine 130 bin lira gerek

Dünyada ender görülen hastalığa yakalandı! Yardım bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.