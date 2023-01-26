MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı ev arıyor! ‘Gösterdiğin evleri beğenmedim’ Stüdyoya içi para dolu kutuyla gelmişti... İşte o evler ve kiraları

Müge Anlı ev arıyor! ‘Gösterdiğin evleri beğenmedim’ Stüdyoya içi para dolu kutuyla gelmişti... İşte o evler ve kiraları

26.01.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına torunlarıyla yaşam mücadelesi veren Sabriye Toskal damga vurmuştu. Zor bir durumda olan ve hikayesiyle herkesi üzen Sabriye Hanım’a Müge Anlı canlı yayında sürpriz yapmış ve stüdyoya içi para dolu kutuyla gelmişti. Anlı izleyicilerinin 110 bin TL para yardımı yaptığını söylemişti. Şimdi ise Sabriye Hanım’a programda ev aranıyor. Ancak Anlı bugüne kadar bulunan evleri beğenmediğini söyledi ve canlı yayında gerekçeleriyle birlikte gösterdi. İşte detaylar…

Müge Anlı ev arıyor! ‘Gösterdiğin evleri beğenmedim’ Stüdyoya içi para dolu kutuyla gelmişti... İşte o evler ve kiraları

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sabriye Toskal’ın yaşadıkları büyük bir gündem yaratmıştı. ATV ekranlarında yayınlanan programda torunlarıyla beraber yaşam mücadelesi veren ve pek çok açıdan zor durumda olan Sabriye Toskal’a Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürpriz yapmıştı. İzleyicilerinin Sabriye Hanım için maddi yardım olarak 110 bin TL para gönderdiğini söyleyen Anlı, stüdyodan ayrılıp elinde para dolu kutuyla stüdyoya geri dönmüştü. Sabriye Hanım’ın büyük bir sevinç yaşadığı ve gözyaşı döktüğü o anlarda stüdyoda alkış tufanı kopmuştu. Müge Anlı şimdi de Sabriye Hanım ve çocuklara ev aradıklarını duyurdu. Ancak Anlı, şu ana kadar bulunan evleri beğenmediğini söyledi. Evleri canlı yayında gösteren Anlı, beğenmeme gerekçesini de açıkladı. İşte detaylar…

"DÜN HÜSEYİN SANA EV ARAMAYA GİTTİ"

Müge Anlı Sabriye Hanım’a “Komşuların da çok mutlu oldular senin işlerinin çözülmesine” dedi. Sabriye ise “Ben de mutlu oldum. Allah razı olsun Müge Hanım, seni seviyorum” şeklinde konuştu.

m1

Anlı “Şimdi Sabriye Hanımcığım, önemli olan çocukların yaşam şartları ki çocukların başında sen durabil. Her ne olursa olsun bu 3 tane küçük çocukla çorap satmak, dışarıya gitmek doğru bir davranış değil. O yüzden Sosyal Hizmetler artık çocukların üzerinden elini çekmeyecek. Bu önemli bir şey. Çocukların defteri, kitabı, bakımı, gelişmesiyle ilgili… Ben çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepsine. Ama senin de hayat şartlarının biraz düzelmesi lazım. Bunun için de izleyicilerimiz destek oldular. Dün de Hüseyin sana ev aramaya gitti.” ifadelerini kullandı.

m2

"BEN EVLERİ BEĞENMEDİM"

Anlı Hüseyin’e “Dün evleri aramışsın. Şimdi izleteceğim, ben evleri beğenmedim. Güzel bulamamışsın.” dedi.

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Hüseyin ise “Müge Hanım gezdik, dolaştık, mahallede bulmak imkansız. Çünkü zaten bir restorasyon süresinde. Daha doğrusu kentsel dönüşüm sürecinde. Ama yakın çevredeki evlere bakıyoruz. Bugün de ararız. Daha iyi alternatifler bulmaya çalışırız.” şeklinde konuştu.

m3

Müge Anlı da “O zaman önce bir izletelim. Sabriye Ablacığım sen de izle ama benim çok içime sinmedi. Neden içime sinmedi? Bir kere küçük bir oğlan varmış, o çok hareketliymiş. Balkonlu bir yer benim içimi ürküttü izlerken. Acaba o çocuk balkondan düşer mi diye. Bahçeliler çok içime sinmedi. Ev sahipleri de çok yardımcı oldular. Evler kötü diye değil. Bizim acaba şartlarımıza çok uygun mu diye düşündüğüm için içime sinmedi.” dedi. Sabriye Hanım da çocuğun çok hareketli olduğunu doğruladı.
Anlı ise “O yüzden biraz daha onların yaşam tarzına uygun bir yer olmalı. 3 tane küçük çocuk. Hepsi boy boy. Biraz o balkonlular içime sinmedi. Ama sen de bir izle. Bak bakalım içinden beğendiğin var mı?” dedi.

e1

Ardından bulunan evler programda ekrana geldi. İlk olarak bir apartmanın ikinci katındaki balkonlu daire gösterildi.

e2

Burasının Sabriye’nin yaşadığı mahalleye yürüyerek 10 dakika mesafede olduğu belirtildi.

e3

Doğal gaz sobasıyla ısıtılan evde salondan balkona çıkmanın mümkün olduğu söylendi.

e4

Evde kullanabilecekleri dolapların da olduğu ifade edildi.

e5

Biraz küçük gibi görünen mutfağın ise ufak tadilatlarla daha iyi hale getirilebileceği aktarıldı.

e6

Mutfakta doğal gazla çalışan bir su ısıtıcısı da vardı.

e7

İlk olarak ev sahibi evin kira bedelinin de 2 bin TL olduğunu söyledi ancak sonrasında tekrar arayıp Müge Anlı’yı izlediğini ve Sabriye Hanım’a çok üzüldüğünü söyleyip 200 TL daha almayarak kiranın 1800 TL olduğunu söyledi.

e8

Bakılan bir diğer ev de Sabriye Hanım’ın yaşadığı mahalleye yürüyerek 5 dakika mesafede olan bir apartman dairesiydi.

e9

3 oda 1 salon olan evde balkon vardı. Salon ve mutfağın büyük olduğu görüldü.

e10

Her odada kalorifer de olduğu söylendi.

e11

Bu evin kirasının da 5 bin TL olduğu ifade edildi.

e12

Sabriye Hanım’ın evine yine yürüyerek 10 dakika mesafede olan bir başka evde de kapıdan girildiğinde birkaç evin olduğu avluya çıkılıyordu.

e13

3 oda olan evde bir de çatı katında oda olduğu söylendi.

e14

Duvarların boyayla iyi hale gelebileceği ancak tavanına, tabanına ve banyosuna bir çalışma gerekebileceği belirtildi.

e15

Mutfağa da ufak tadilatlar gerektiğini söylendi.

e16

Sobalı olan evin istenildiği zaman doğal gaza döndürülebileceği belirtilirken kirasının da 2 bin 500 TL olduğu aktarıldı.

e17

Ev sahibi biraz daha indirim yaparak 2 bin TL’ye kirayı düşürdü.

e18

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'yle hafızalara kazınmıştıKurtlar Vadisi'yle hafızalara kazınmıştı
Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'
Dekoltesiyle Arabistan'ı salladı! Kapatmak için çabaladı ama...Dekoltesiyle Arabistan'ı salladı! Kapatmak için çabaladı ama...
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert ev kiraları dolar bugün dolar bugün kaç dolar bugün kaç tl dolar kaç dolar ne kadar oldu dolar ve euro euro kaç euro kaç tl euro ne euro ne kadar tl euro ele tl döviz çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

EYT ile birlikte emekli olabilecekler

EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Eski takım arkadaşının Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi!

Eski takım arkadaşının Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.