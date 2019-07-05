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Müge Anlı ile Güven Bana'da "Buzağı" sorusu geceye damga vurdu

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ÜNLÜLER  | 05.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

ATV'de ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da “Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu geceye damga vurdu. Müge Anlı sorunun yanıtını bilemeyen yarışmacıları eleştirdi.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında dün gece Taner Yıldırım ve Gözde Kesici ismindeki yarışmacılar damga vurdu.

“Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu sorulan yarışmacılar verdikleri cevap ile Müge Anlı dahil ekran başındaki herkesi şoke etti.

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Yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici yarışmada verdikleri "Oğlak" yanıtıyla resmen olay oldu.

Doğru cevabı "Buzağı" olan soruya 'Oğlak' yanıtı verilmesi sonrası Müge Anlı da tepkisini ortaya koydu.

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Müge Anlı bu soru karşısında zorlanan yarışmacılara "Siz beni dinleyin arkadaşlar sosyal medyadan uzaklaşın. Sosyal medyada bu kadar vakit geçirmek bence insanlara iyi gelmiyor kimse kusura bakmasın yani. Çünkü kitap okuyacaksınız. Şimdi illa birisinin oğlak görmesine gerek yok ama bir kitap okurken oğlak orada geçer." tavsiyelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Güven Bana müge anlı

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