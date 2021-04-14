Müge Anlı Instagram açtı! İlk paylaşımı bakın ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekranları kasıp kavuran, adli vakaları çözen, aileleri buluşturan Müge Anlı, sosyal medyaya karşı olan mesafeli duruşunu noktaladı.

Instagram hesabı açan Müge Anlı, programının canlı yayınında duyurdu. Anlı'yı kısa sürede 400 bine yakın kişi takibe alırken aralarında Merve Özbey, Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Suzan Kardeş gibi ünlü isimlerde yerini alıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanacağını belirten Müge Anlı, şu anlık Instagram'da 170 kişiyi takibe aldı. Anlı, ilk paylaşımını da yaptı. Programda çekildiği bir kareyi paylaşan Anlı'nın yorumları kapaması dikkatlerden kaçmadı.

