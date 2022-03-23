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Müge Anlı Instagram'ı çok sevdi! Tarzı dikkat çekti

23.03.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geçen yıl radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açmıştı. Ünlü sunucu, buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Başarılı sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Arkadaşının objektifine yansıyan Müge Anlı altında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Müge Anlı Instagram'ı çok sevdi! Tarzı dikkat çekti

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Anlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

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Geçen yıl radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açan Anlı, özellikle gündelik hayatından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

MÜGE ANLI'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Güzel sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Arkadaşının objektifine yansıyan Müge Anlı yağmur altında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

müge anlı
Spor tarzıyla hayran bırakan Anlı, binlerce beğeni alırken güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.


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Müge Anlı
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