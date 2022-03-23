Müge Anlı Instagram'ı çok sevdi! Tarzı dikkat çekti

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Anlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Geçen yıl radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açan Anlı, özellikle gündelik hayatından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

MÜGE ANLI'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Güzel sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Arkadaşının objektifine yansıyan Müge Anlı yağmur altında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.



Spor tarzıyla hayran bırakan Anlı, binlerce beğeni alırken güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.



