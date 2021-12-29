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Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! "Görümcem parası için kaçırdı"

29.12.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli albay eşi Mustafa Kaya'dan yıllardır haber alamadığını söyleyen Seyhan Kara, Müge Anlı'ya başvurdu. Kocasının görümcesi tarafından alıkonulduğunu söyleyen Kara, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu.

Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! "Görümcem parası için kaçırdı"

Emekli albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi.

"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartmanımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

TEK PROBLEMİN EŞİNİN AİLESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eşiyle evliliklerinde bir sorun yaşamadığını vurgulayan Seyhan Kara, tüm problemin eşinin aile olduğunu söyledi. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, bir takım iddialarda bulundu.

CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da canlı yayına bağlanarak babasının yanında olduğunu söyledi. Sibel Kara ile Seyhan Kaya arasında da gerilim dolu anlar yaşandı.Uzun zamandır babasından haber alamayan Irmak Naz Kaya ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

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