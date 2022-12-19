Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? İşte doğum günü olan Müge Anlı ile annesi Ayten Sevinç...

Müge Anlı'nin annesi Ayten Sevinç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Müge Anlı'nın annesi ile ilgili sorgulama yapmaya başladı. Müge Anlı 2008 yılından bu yana hafta içi her gün ATV'de ekrana geliyor. İşte ünlü gazeteci ve annesi hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müge Anlı Türk televizyon sunucusu ve gazetecisidir. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten 1 kızı oldu. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le Fox Tv'de Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır. Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda ise, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlidir.

MÜGE ANLI'NIN ANNESİYLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü gazeteci Müge Anlı'nın, annesiyle fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı'nın annesiyle olan benzerliği dikkat çekmişti.





