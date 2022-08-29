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Müge Anlı "Kocam göndermiş" diyerek notu okudu! Canlı yayında romantik anlar

29.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona bomba gibi başlayan Müge Anlı sezon arasında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. Ünlü sunucu açılışı 'Müge Anlı Yüzbaşıoğlu' olarak yaptı. Programın ilk gününde Anlı'ya kocasından jest geldi. Anlı notu "Kocam göndermiş" diyerek okudu.

Müge Anlı "Kocam göndermiş" diyerek notu okudu! Canlı yayında romantik anlar

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ yeni sezona başladı. Müge Anlı programın sezon finalinde evleneceğini açıklamış ve yaz aylarında evlenmişti. Müge Anlı, yeni sezona 'Müge Anlı Yüzbaşıoğlu' olarak giriş yaptı.

Twitter'da TT listesinin en başına yerleşen Müge Anlı'nı parmağındaki alyans da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya eşinden de jest gecikmedi. Şinasi Yüzbaşıoğlu eşine çiçek ve romantik bir not gönderdi.

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Anlı canlı yayında "Kocam göndermiş" diyerek notu okudu. Anlı konuşmasında notu okuyarak "'Hayırlı yayınlar hayatım seni seviyorum' yazıyor. Ben de seni seviyorum" dedi.


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