Müge Anlı konuğuna öyle bir laf soktu ki duyanlar şaşırdı: "Bir yerlerde karşıma çıkma..."

Müge Anlı, magazin programıyla başladığı kariyerinde bambaşka bir alanda kariyerinin zirvesine çıkmayı başardı. 2008'de başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında kayıpları bulan, aileleri birleştiren ve cinayetleri çözen Müge Anlı, yeni bir format yarattı. Ama olağanüstü başarısı sayesinde bu tarz programların hepsi "Müge Anlı programı" olarak anılıyor. İsmini bir markaya dönüştürmeyi başaran ünlü sunucu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamak için de büyük çaba gösteriyor. Öyle ki, yakın bir zamana kadar sosyal medya hesabı bile yoktu. Yoğun istek üzerine açtığı Instagram hesabı da daha ilk gününde bir milyon takipçiye ulaştı. Neyse ki, Müge Anlı da sosyal medyayı çok sevdi. Yıllardır özenle gizlediği özel hayatına ve hobilerine dair pek çok paylaşım yapan usta sunucu, programa hazırlık aşamalarını ve fragmanları da paylaşıyor.

Konuğuna laf soktu

Ünlü sunucu, lafını esirgememesiyle de tanınan biri. Sinirlendiğinde canlı yayının ortasında konuklarına laf sokmaktan ya da onları azarlamaktan hiç çekinmiyor. Ama bugün bu geleneğini kulise taşıdı. Programa hazırlanırken konukları için paylaştığı şarkı herkesi çok şaşırttı.