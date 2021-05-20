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Müge Anlı konuğuna öyle bir laf soktu ki duyanlar şaşırdı: "Bir yerlerde karşıma çıkma..."

20.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Müge Anlı, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Bugünkü programdan önce konukları için söylediği şarkı herkesi çok şaşırttı.

Müge Anlı konuğuna öyle bir laf soktu ki duyanlar şaşırdı: "Bir yerlerde karşıma çıkma..."

Müge Anlı, magazin programıyla başladığı kariyerinde bambaşka bir alanda kariyerinin zirvesine çıkmayı başardı. 2008'de başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında kayıpları bulan, aileleri birleştiren ve cinayetleri çözen Müge Anlı, yeni bir format yarattı. Ama olağanüstü başarısı sayesinde bu tarz programların hepsi "Müge Anlı programı" olarak anılıyor. İsmini bir markaya dönüştürmeyi başaran ünlü sunucu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamak için de büyük çaba gösteriyor. Öyle ki, yakın bir zamana kadar sosyal medya hesabı bile yoktu. Yoğun istek üzerine açtığı Instagram hesabı da daha ilk gününde bir milyon takipçiye ulaştı. Neyse ki, Müge Anlı da sosyal medyayı çok sevdi. Yıllardır özenle gizlediği özel hayatına ve hobilerine dair pek çok paylaşım yapan usta sunucu, programa hazırlık aşamalarını ve fragmanları da paylaşıyor.

Konuğuna laf soktu

Müge Anlı

Ünlü sunucu, lafını esirgememesiyle de tanınan biri. Sinirlendiğinde canlı yayının ortasında konuklarına laf sokmaktan ya da onları azarlamaktan hiç çekinmiyor. Ama bugün bu geleneğini kulise taşıdı. Programa hazırlanırken konukları için paylaştığı şarkı herkesi çok şaşırttı.

Müge Anlı

Sezen Aksu'nun "İkili Delilik" şarkısını paylaşan Müge Anlı, "Lütfen bir yerlerde karşıma çıkma. Konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun" sözleriyle konuklarına taş attı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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