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Açıklamaları ile herkesi çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış: Dehşete düşüren ifade…

10.01.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturduğu Arife Gökçe'nin kaybolması olayıyla tanıdığı Sinan Sardoğan, İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. İstismara uğrayan çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Sinan'ın kendisini 'Osman' olarak tanıttığını ifade eden çocuk, Sinan'ın "Bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var" diyerek metruk bir alana götürdüğünü ifade etti.

Açıklamaları ile herkesi çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış: Dehşete düşüren ifade…

Türkiye günlerdir Tokat'ta yaşayan Arife Gökçe'nin kaybolmasını konuşuyor. Olayla ilgili baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıkan çocuk, Sinan'ın kendisini 'Osman' olarak tanıttığını ifade etti. "Bakkallara şişe sattığını yardım etmemizi istedi" diyen çocuk "Benimle gel yakında bir yerde şişe var dedi. Karanlık ve metruk bir binada hamama benzer bir yere götürdü" dedi.

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"ŞİŞE TOPLAMAYA YARDIM EDER MİSİNİZ?"

İddiaya göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de o dönem 12 yaşında olan A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 – 35 yaşlarında 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolonlu birisi gelmişti. Gelen kişi iddiaya göre çocuklara 'Şişe toplamaya yardım eder misiniz?' dedi. Bunun üzerine çocuklardan A.A. ile metruk bir binada hamama benzeyen bir alana götürüp cinsel istismarda bulunmuş olayı kimseye söylemesi için ise tehdit etmişti.

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PROGRAMA ÇIKTI YAKAYI ELE VERDİ

Çocuk ve ailelerinin şikayeti üzerine o dönem Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli şahsın kimliği bir türlü tespit edilemedi. Ta ki Sinan Sardoğan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkana kadar. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Müge Anlı İle Tatlı Sert Programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın, eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınan şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. Konuyla ilgili olarak olayın yaşandığı dönemde İstanbul'da olmadığını iddia eden Sinan Sardoğan Metris cezaevine gönderildi.

ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BENİMLE GEL YAKINDA BİR ŞİŞE VAR

Mağdur çocuğun olay gününe dair alınan ifadesi şöyle:

"30 -35 yaşlarında ismini 'Osman' olarak bildiğim bir adam geldi.Bakkallara şişe sattığını yardım etmemizi istedi. Benimle gel yakında bir yerde şişe var dedi. Karanlık ve metruk bir binada hamama benzer bir yere götürdü. Olanları kimseye anlatma diyerek tehdit etti."

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İstanbul

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