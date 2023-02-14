ATV ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından sadece ilk gün ekrana geldi ve depremzedeler için bağış kampanyası başlattığını duyurdu. O günden sonra yayınlanmayan programın saatinde deprem özel yayınları yapılıyor. Tüm izleyiciler ise Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölümleri bu hafta yayınlanır mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan iki şiddetli depremin ardından tüm kanalların yayın akışları değiştirildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, son olarak 6 Şubat Pazartesi günü ekrana geldi.

Deprem bağışı toplamak için açılan yayının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da diğer tüm programların yaptığı gibi Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle yayını durdurma kararı aldı.

Müge Anlı yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

