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Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölümleri bu hafta yayınlanır mı?

14.02.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ne zaman başlıyor merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası 10 ilde büyük yıkımlar meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından milli yas ilan edildi ve televizyon kanallarının yayın akışları değiştirildi. Müge Anlı, depremin ilk gününde yayın yaptı ve depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Bu yayının ardından yeni bölüm ekrana gelmedi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölümleri bu hafta yayınlanır mı?

ATV ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından sadece ilk gün ekrana geldi ve depremzedeler için bağış kampanyası başlattığını duyurdu. O günden sonra yayınlanmayan programın saatinde deprem özel yayınları yapılıyor. Tüm izleyiciler ise Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölümleri bu hafta yayınlanır mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan iki şiddetli depremin ardından tüm kanalların yayın akışları değiştirildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, son olarak 6 Şubat Pazartesi günü ekrana geldi.

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Deprem bağışı toplamak için açılan yayının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da diğer tüm programların yaptığı gibi Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle yayını durdurma kararı aldı.

Müge Anlı yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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