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Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı neden yayın yapmıyor? Tatlı Sert programı bitti mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına bir süre önce ara verilmişti. Uzun bir süredir program yayınlanmayınca izleyiciler Müge Anlı'nın programı neden yok, Tatlı Sert ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Müge Anlı'nın neden program yapmadığını araştıran izleyiciler Tatlı Sert programının bitmesinden korkuyor.

Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı neden yayın yapmıyor? Tatlı Sert programı bitti mi?

ATV ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen ve sevilen programı Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Müge Anlı ne zaman başlıyor merak eden programın takipçileri, hafta içi hergün yayınlanan programın olmamasından şikayetçi. Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı programına koronavirüs nedeniyle ara vermiş ve tekrar başlamamıştı. Verilen uzun bir aranın ardından izleyiciler "Müge Anlı programı bitirdi mi" araştırması yapmaya başladı. Müge Anlı neden yok, ne zaman yayınlanacak merak eden izleyiciler ATV yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor.

MÜGE ANLI NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz aylarda izlenme rekorları kıran Tatlı Sert programına koronavirüs nedeniyle ara veren Müge Anlı tekrar ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Müge Anlı en son yaptığı açıklamada yeni bir stüdyoya geçeceklerini açıklamış ve geçiş işlemleri biter bitmez Tatlı Sert programına başlayacaklarını söylemişti. Müge Anlı'nın yeni yayın dönemini kaçırmak istemeyen, Tatlı Sert programı müptelaları, Müge Anlı ne zaman yayınlanacak öğrenmek istiyor. ATV'de hafta içi her gün yayınlanan ve birçok gizemli olayı ele alan Müge Anlı bugüne kadar birçok olayı başarılı bir şekilde açığa çıkarmış ve izleyicilerin takdirini toplamıştı. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, Müge Anlı programı bitti mi?

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MÜGE ANLI NEDEN BAŞLAMIYOR?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı neden başlamıyor araştırması yapanlara, Ttalı Sert programının stüdyo değiştirdiği için, işlemler bittikten sonra başlayacağını açıklamışlardı. Müge Anlı'nın başlama tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. ATV tarafından Müge Anlı'nın programı ne zaman başlayacak henüz duyurulmadı ama Ağustos ayının sonunda Tatlı Sert programının yayımlanması bekleniyor.

MÜGE ANLI NEDEN YAYINLANMIYOR?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işlerden birisi de TV'lerde yayımlanan programlar olmuştu. Müge Anlı Tatlı Sert programını salgın nedeniyle, bitmesi gereken dönemden önce bitirmişti. Programa pandemi nedeniyle ara veren Müge Anlı uzun bir süre ekibiyle ekranlara veda ederek, programını yayınlamamıştı. Müge Anlı neden yayınlanmıyor, Müge Anlı programı bitti mi merak edenler için, 11 yıldır aynı yerde programını yapan Müge Anlı ve ekibinin stüdyo değişikliği yaptığını yukarıda belirtmiştik. Ağustos ayı sonunda ya da Eylül ayı başında tahmini olarak Müge Anlı'nın yeni programlarını yapması bekleniyor.


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