Müge Anlı neden yok, ne zaman başlayacak? Müge Anlı neden yayın yapmıyor? Tatlı Sert programı bitti mi?

ATV ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen ve sevilen programı Tatlı Sert ne zaman yayınlanacak izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Müge Anlı ne zaman başlıyor merak eden programın takipçileri, hafta içi hergün yayınlanan programın olmamasından şikayetçi. Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı programına koronavirüs nedeniyle ara vermiş ve tekrar başlamamıştı. Verilen uzun bir aranın ardından izleyiciler "Müge Anlı programı bitirdi mi" araştırması yapmaya başladı. Müge Anlı neden yok, ne zaman yayınlanacak merak eden izleyiciler ATV yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor.

MÜGE ANLI NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz aylarda izlenme rekorları kıran Tatlı Sert programına koronavirüs nedeniyle ara veren Müge Anlı tekrar ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Müge Anlı en son yaptığı açıklamada yeni bir stüdyoya geçeceklerini açıklamış ve geçiş işlemleri biter bitmez Tatlı Sert programına başlayacaklarını söylemişti. Müge Anlı'nın yeni yayın dönemini kaçırmak istemeyen, Tatlı Sert programı müptelaları, Müge Anlı ne zaman yayınlanacak öğrenmek istiyor. ATV'de hafta içi her gün yayınlanan ve birçok gizemli olayı ele alan Müge Anlı bugüne kadar birçok olayı başarılı bir şekilde açığa çıkarmış ve izleyicilerin takdirini toplamıştı. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, Müge Anlı programı bitti mi?