Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Ünlü isim, bugün canlı olarak ekrana gelen programda Şinsasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Akdağ, bu açıklama sonrası yeniden gündeme geldi. Peki Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MÜGE ANLI'NIN ESKİ EŞİ BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, gazetecidir.

Burhan Akdağ, 30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1983 yılından beri gazetecilik yapmaktadır. Yaklaşık 50 yıldır da fotoğrafçılık üzerine çalışıyor.

BURHAN AKDAĞ VE MÜGE ANLI NE ZAMAN BOŞANDI?

Burhan Akdağ, şimdiye dek 3 evlilik yaptı.

Burhan Akdağ Müge Anlı'yla 2 kez evlendi. İki evliliğinden toplam 3 çocuğu var. 2018 yılında yeniden nikah masasına oturdu.

Müge Anlı ilk evliliğini Burhan Akdağ ile yaptı. Müge Anlı'nın bu evlilikten bir kızı oldu.

Ünlü sunucu Müge Anlı ile 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandı.

MÜGE ANLI VE BURHAN AKDAĞ'IN BOŞANMA SBEEBİ NEDİR?

Müge Anlı ve Burhan Akdağ olaylı bir boşanma ve velayet süreci yaşadı. Burhan Akdağ bir dönemin en ünlü magazin programı yapımcısıydı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müge Anlı Türk televizyon sunucusu ve gazetecisidir. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten 1 kızı oldu.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le Fox Tv'de Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır. Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda ise, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.



