Müge Anlı'nın hastalığı ne? Müge Anlı canlı yayında açıkladı: "Size söylesem..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine gündemdeydi. Kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.

Müge Anlı programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince ünlü sunucu bu konuda bir yorumda bulundu.

Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

İŞTAHSIZLIK VE ZAYIFLAMA

Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti. Sosyal medyadaki sıkı 'Müge Anlı ve Tatlı Sert' takipçileri, Müge Anlı'nın bu açıklamasını hatırlatarak hastalığının iştahsızlık ve zayıflığa neden olduğu yönünde yorum yaptılar.



