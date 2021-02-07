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  4. Müge Anlı'nın koruması var mı? Müge Anlı'dan flaş açıklama

Müge Anlı'nın koruması var mı? Müge Anlı'dan flaş açıklama

07.02.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı'nın koruması var mı? Müge Anlı'dan flaş açıklama

Yaptığı programlarla olan olan Müge Anlı 7 korumayla gezdiği iddiasına açıklık getirdi. Müge Anlı açıklamasında "Benim hiç öyle hayatım yok ben korumayla gezmem" dedi.

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Canlı Masa’ya telefon bağlantısıyla konuk oldu. Anlı, geçtiğimiz günlerde 37 yıldır kayıp olan Emel’i bularak bir mucizeye imza atmıştı.

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Ünlü televizyoncu o duygusal anlarda neler yaşandığını anlattı. Yorumcuların “Korumalarınız var mı?” sorusuna ise “Ben koruma ile gezmem. Benim hiç öyle şeylerim yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz” cevabını verdi.

Müge Anlı kısa süre önce Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından tehdit edilmişti.

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