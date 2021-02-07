Müge Anlı'nın koruması var mı? Müge Anlı'dan flaş açıklama

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Canlı Masa’ya telefon bağlantısıyla konuk oldu. Anlı, geçtiğimiz günlerde 37 yıldır kayıp olan Emel’i bularak bir mucizeye imza atmıştı.

Ünlü televizyoncu o duygusal anlarda neler yaşandığını anlattı. Yorumcuların “Korumalarınız var mı?” sorusuna ise “Ben koruma ile gezmem. Benim hiç öyle şeylerim yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz” cevabını verdi.

Müge Anlı kısa süre önce Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından tehdit edilmişti.

