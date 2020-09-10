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Müge Anlı'nın sosyal medyaya damga vuran konuşması! 'Bana dokunamazsın!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunuculuk yapan Müge Anlı kadına şiddet haberleri sonrası çileden çıktı. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yaptığı yayın sırasında kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerine bir açıklama yapan Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu. Yayına Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümit Can Uygun'un eski kız arkadaşları ve gizli tanıklar bağlandı. Yayına bağlanan genç kadınlar şiddete maruz kaldıklarını söyleyince Müge Anlı çileden çıktı.

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Anlı'nın sözleri gündeme damga vurdu.

''BANA DOKUNAMAZSIN!''

Müge Anlı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kadın olabilirim, erkek olabilirim, istediğim kıyafeti giyebilirim, istediğim saatte istediğim yere gidebilirim. Ben özgür bir bireyim, bana dokunamazsın. Bitti! Sevgilim olabilirsin, kocam olabilirsin, babam olabilirsin, annem olabilirsin; bana dokunmaya hakkın yok!"

Müge Anlı açıklamasının devamında ise "Ben Z kuşağını falan bilmem ama harikalar; yeni gençlik bir tokada bile ses çıkarıyor, ben gece de dışarı çıkarım istediğimi de yapabilirim diyor! Bizim yapamadığımız ses çıkaramadığımız şeylere ses çıkarıyor. Kimse kimseye dokunamaz diyor! Makam mevki fark etmeksizin haklarını savunuyorlar. O yüzden benim bütün ümidim bu gençliktedir" dedi.

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