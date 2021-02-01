MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı ocak ayına damga vurdu!

Müge Anlı ocak ayına damga vurdu!

01.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müge Anlı ocak ayına damga vurdu!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, ocak ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. Zirvede ise Acun Ilıcalı ve Müge Anlı var.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

Habermetre'nin açıkladığı raporda; ocak ayında yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturan Acun Ilıcalı 9 bin 539 habere konu olarak listenin zirvesine yerleşti. Listenin 2. sırasında canlı yayında kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı 3 bin 983 haberle yer aldı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN NESLİHAN GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül, 2 bin 954 haberle listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında 2 bin 302 haberle Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir geldi.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında çekilen bir kalabalık metro görüntüsünü Türkiye'de çekilmiş gibi paylaşan Demet Akalın da 2 bin 141 habere konu olarak listenin 5. sırasında yer aldı.

Habermetre'nin verilerine göre; Oğuzhan Koç bin 889 haberle 6. sırada, Şeyma Subaşı bin 673 haberle 7. sırada, Ezgi Mola bin 273 haberle 8. sırada, Ceyda Düvenci 881 haberle 9. sırada, ikinci kez anne olan Meryem Uzerli ise 615 habere konu olarak listenin 10. sırasında yer buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Yeni akım başlattı! Olay olduYeni akım başlattı! Olay oldu
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Kısıtlamalarda esneme olacak mı? Kritik toplantı bugün

Kısıtlamalarda esneme olacak mı? Kritik toplantı bugün

'Koronavirüs riskini 14 kat artırıyor'

'Koronavirüs riskini 14 kat artırıyor'

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

'Orgazm' itirafı herkesi şaşırttı

'Orgazm' itirafı herkesi şaşırttı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Diğer Haberler

Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali olay oldu

Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali olay oldu

Hadise'den yeni akım! 'Sana benzemeyen ne varsa...'

Yeni akım başlattı! Olay oldu

Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz’le anılan Samar Dadgar kaç yaşında, nereli?

Özcan Deniz’le anılan modacı yaşıyla gündemde...

Boşanmak üzere olan kocası dönünce Kim Kardashian tatile kaçtı

Kocası dönünce bakın ne yaptı

Oktay Kaynarca'dan sürpriz proje

Oktay Kaynarca'dan sürpriz proje

Ünlü yazar ve televizyoncu Marc Wilmore hayatını kaybetti!

Ünlü yazar ve televizyoncu hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.