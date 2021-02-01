Müge Anlı ocak ayına damga vurdu!

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

Habermetre'nin açıkladığı raporda; ocak ayında yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturan Acun Ilıcalı 9 bin 539 habere konu olarak listenin zirvesine yerleşti. Listenin 2. sırasında canlı yayında kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı 3 bin 983 haberle yer aldı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN NESLİHAN GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül, 2 bin 954 haberle listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında 2 bin 302 haberle Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir geldi.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında çekilen bir kalabalık metro görüntüsünü Türkiye'de çekilmiş gibi paylaşan Demet Akalın da 2 bin 141 habere konu olarak listenin 5. sırasında yer aldı.

Habermetre'nin verilerine göre; Oğuzhan Koç bin 889 haberle 6. sırada, Şeyma Subaşı bin 673 haberle 7. sırada, Ezgi Mola bin 273 haberle 8. sırada, Ceyda Düvenci 881 haberle 9. sırada, ikinci kez anne olan Meryem Uzerli ise 615 habere konu olarak listenin 10. sırasında yer buldu.

