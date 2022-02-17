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Müge Anlı okey masasından atılmış! "Bir yazışmalar var"

17.02.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlarla sık sık gündeme gelen Müge Anlı bir konuğun başına gelen dolandırıcılık olayını dinlerken kendi yaşadığı bir olayı anlattı. Online okey ve tavla oynadığını söyleyen Müge Anlı okey masasında yaptığı hareketten sonra oyundan atılmış.

Müge Anlı okey masasından atılmış! "Bir yazışmalar var"

Müge Anlı'nın programında 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın dolandırılma hikâyesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.

Programda Cüneyt dışında başka bir erkekle daha görüştüğü ortaya çıkan Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği konuşuldu. Bu noktada araya giren Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.

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"BENİ OKEY MASASINDAN ATTILAR"

Telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığından bahseden ve bu ortamlardaki konuşmalara şaşırdığını ifade eden Anlı, bir gün telefon numarasını paylaşan kadına kızdığını itiraf etti.

Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" ifadelerini kullandı.

Bu anısını anlatırken gülme krizine giren Anlı, hem ekran başında kendisini izleyenleri hem de stüdyodaki misafirlerini kahkahalara boğdu.

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Müge Anlı
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