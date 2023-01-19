Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’ 51 yaşındaki ‘üfürükçü’nün 33 yaş küçük kıza yaptıkları... 'Güzel bir gece geçirelim'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki 51 yaşındaki 'üfürükçü' Süleyman ile kendisinden 33 yaş küçük Hilal'in olayları büyük bir gündem yarattı. Şu anda 18 yaşında olan ancak 18 yaşından önce de birliktelikleri olduğu iddia edilen Hilal ve Süleyman arasında geçenler dehşete düşürürken Müge Anlı canlı yayında okuduğu mesajlardan sonra sinirden adeta köpürdü. Hilal ve Süleyman'ın evlenme planı yaptıkları ileri sürülürken Anlı özellikle mesajlardaki 'Manitken üvey annen oluyorum' ifadesine takıldı. Öte yandan bir önceki programda Süleyman canlı yayında Hilal'e evlenme teklifi etmiş ve bu olay sonrası stüdyo ayağa kalkmıştı. İşte detaylar...

"GÜZEL BİR GECE GEÇİRELİM DİYE..."

ATV ekranlarında yayınlanan programda Müge Anlı, Hilal’in arkadaşlarının Hilal’in kendilerine gönderdiği mesajları okudu. Anlı, Hilal’in ailesine, “Hilal’in arkadaşları yazdıkları mesajları gönderiyor. Bu şikayetinizde bu mesajları da dosyaya sunarsınız diye düşünüyorum. Dün imam nikahı meselesini koyduğumuzda Süleyman Bey başka şeyler anlatmıştı ama kızınız arkadaşlarına hiç öyle şeyler anlatmamış yani. Ve tarihler mesela 13 Temmuz. Çocuk daha 18 yaşını doldurmamış. Ne kadar zamandır devam ediyor bu ilişki bilmiyorum ama…” dedi. Müge Anlı’nın okuduğu mesajlarda “40 yıl başında güzel bir gece geçirelim diye şehir dışında güzel bir otelde rezerve yaptırmış manita. Annem nasıl izin verecek dedim, okuma yaparız fayda etmezse, işlem uygulayacağız dedi” ifadeleri yer aldı.

Müge Anlı “Sonra da bu kadına da kızanlar varsa, şeyi de bu yani: Annene de işlem uygulayacağız. Senin kızı almış, şehir dışına götürmeye yani. Aslında siz kendi kandırılmışlığınız üzerinden de şikayet edebilirsiniz.” dedi.

"KOSKOCA ADAM MANİTA OLMUŞ"

Müge Anlı Hilal’e ise “Bir tek sen kandırılmıyorsun Hilal, anneni de kandırdığınızı düşünüyorsunuz. Manita dediğin de o yanındaki adam mı çocuğum? Koskoca adam manita olmuş.” şeklinde konuştu.

Hilal’in annesi ise “Dede annem o, dede yaşında adam. Dede yaşında adama manita mı denir annem. Sen gül gibisin, çiçek gibisin, şu güzelliğine bak. Ben 47 yaşındayım. Kendime yakıştırmam ben o adamı. Ben 2009’da boşandım, ben evlenecek olsaydım çoktan evlenirdim. Ben çocuklarıma üvey baba getirtmedim.” dedi.

"MANİTKEN ÜVEY ANNEN OLUYORUM"

Bir başka mesajdaki ifadeyi okuyan Anlı “Bir şey sorabilir miyim? ‘Manitken üvey annen oluyorum’ ne demek?” şeklinde Hilal’e soru sordu. O mesaja “Manitasının oğlunun üvey annesi oluyormuş galiba Müge Hanım, bu üvey anne oluyor” şeklinde açıklama getirildiğinde Müge Anlı Hilal’e “Ne demek ‘Biz seninle arkadaş olalım, manitken üvey annen oluyorum ama’ ‘Hahaha’ diye gülmüşsün. Yani sen oğluyla mı arkadaştın onun. Sen bu Süleyman’ın oğluyla mı arkadaştın? Onunla mı flört ediyordun? Manitken üvey annen oluyorum ne demek? Ne demek manitken, gerçekten bilmediğim bir cümle.” diye sordu.

Hilal ise “Hayır. Hatırlamıyorum. Anlayamadım çok fazla. Tanıştığımızda zaten oğlu da vardı yanında. Annem beni götürdüğünde oğlu vardı. Öncesini ve sonrasını bilmediğim için…” şeklinde cevap verdi.

Müge Anlı mesajları okumaya devam etti. Anlı “Sen konuşuyorsun çocukla. Ondan sonra ‘Seninle aramızda çok yaş farkı yok biliyorsun. Babanla bir ilişkimiz var çok iyi gidiyor Allah’a şükürler olsun ki’ demişsin çocuğa. ‘Benden önceki eskileri senin üzerinde bir baskı yaratmaya çalışmış, az çok bilgim var. Seninle aramda çok yaş farkı yok biliyorsun. Senin ne yapmak istediğine asla karışmam, aksine yardımcı bile olurum.’ demişsin” diyerek mesajların devamını sordu.

Hilal ise “Arkadaş olmaya çalışmıştım oğluyla, evet. Biraz içine kapanık bir insandı.” dedi. Müge Anlı mesajlardaki “Biz seninle arkadaş olalım, manitken üvey annen oluyorum ama” ifadesini tekrar sordu ve “Manita mı olmaya çalışmıştın?” diye sordu. Hilal ise “Hayır, oğluyla arkadaş olmaya çalışmıştım” cevabını verdi.

"OĞLUYLA MANİTA OLACAKKEN ÜVEY ANNE Mİ OLUYORSUN?"

Müge Anlı da “Manita sevgilinin argocasıdır diye biliyorum” dedi. Hilal buna “Müge Hanım, Süleyman Bey’le bir başlangıç varken ama… Sadece konuşuyorduk o zaman Süleyman Bey’le.” yanıtını verdi. Anlı ise “Sen oğluyla da mı konuşuyordun yani?” deyince Hilal “Hayır. Yani biz arkadaş olduk oğluyla. Annem zaten oraya götürdüğünde o çocuk da vardı.” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı bunun üzerine “Onunla manita olacakken babasıyla mı evleneceğin için üvey anne oluyorsun? Onu soruyorum çok açık ve net” dedi. Hilal de “Biz oğluyla babası aracılığıyla tanıştık. Biz gittik, annem beni ofisine götürdü, orada tanıştık zaten” şeklinde konuştu.

Hilal’in annesi Şerife ise “Şu yaşta üvey anne olmayı mı layık gördün kendine?” dedi. Hilal “Dalga konusu olarak konuşmuştuk. Çok ciddi bir mesele değil yani” ifadelerini kullandı.

"EVLENMEYE KARAR VERMİŞSİNİZ"

Sonrasında Müge Anlı Hilal’e “Öğrendiğim kadarıyla belediyeye başvurmaya karar vermişsiniz. Öyle mi? Evlenmeye karar vermişsiniz.” deyince Hilal “Annemin baskısı üzerinde öyle bir şey konuşuldu ama çok fazla üstüne düşülmedi. Sadece bir söylenti oldu.” yanıtını verdi. Anlı “Kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dün evlilik teklifi aldın ya, kabul ettin ya” diye çıkışınca Hilal “Dün burada anlaşılmadığımı düşünerekten sinirlendim ve doğru olmayan hareketler yaptım. Sizden özür dilerim. Herkesin yanlış anlaması gayet normal. Akıl sağlığım yerinde ve reşitim yani. Ne olursa olsun bir reşitlik konusu var. Akıl yaşımın 18 yaşından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Zorlama bir şey yok, 18 yaşına girdikten sonra da bir şey olmadı, gel seni kaçıracağım, gel seni şöyle yapacağım diye.” dedi.

"NELER YAPTIĞINIZI ARKADAŞLARINA ANLATIYORSUN ZATEN"

Müge Anlı “Kızım neler yaptığınızı arkadaşlarına anlatıyorsun zaten. Şimdi okumam da onları burada” dedi.

Ardından Anlı, “Bu arada Konya Karatay Kaymakamına seslenmiştim. Dün Hilal’in abisi gitti ve başvuruda bulundu. Kaymakamımız da konuyu savcılığa ve adli mercilere iletti. Onlar da orada bir soruşturma başlattı. Aile de buradan İstanbul’dan başlattı. Aslında amaç, bu çocuğu kurda kuşa yem etmeden kollarının kanatları arasına alabilmek” şeklinde konuştu.