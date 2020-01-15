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  4. Müge Anlı ve Esra Erol intihar etmek üzere olan adamı duyunca stüdyodan koştu!

Müge Anlı ve Esra Erol intihar etmek üzere olan adamı duyunca stüdyodan koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de eşinden ayrılan ve çocuğunu göremediğini iddia eden bir kişi intihar etmek için gerilim hattı direğine çıktı. Olay yerinin yakınında bulunan stüdyoda program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol hemen olayın olduğu yere koştu ve duruma müdahale etti.

Müge Anlı ve Esra Erol intihar etmek üzere olan adamı duyunca stüdyodan koştu!

Bahçelievler/Yenibosna'da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli kişi eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek intihar etmek istedi. Karamahmut'u direkte gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karamahmut'un aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyoda program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi.

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MÜGE ANLI YUKARI ÇIKTI!

Anlı, şahısla ilk etapta megafon yardımıyla konuşmaya ve ikna etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra itfaiye sepetine binen Müge Anlı, merdiven yardımıyla Karamahmut'un yakınına giderek bir süre konuştu ve kendisine yardım edeceğini ve programına çıkaracağını sözünü verdi.

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Ancak Karamahmut yine ikna olmayarak bir süre daha direkte kaldı. Bu sırada Esra Erol da megafonla Karamahmut'u ikna etmeye çalıştı ancak bu da fayda etmedi. Daha sonra müzakereci polis de şahısla uzun süre konuşarak şahsı ikna etti ve bulunduğu yerden aşağıya indirdi.

Aşağıya indirilen Karamahmut sağlık kontolü yapılmak üzere olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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