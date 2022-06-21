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Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor?

21.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim 20 Haziran 2022 Pazartesi günü canlı yayınlanan programda yaptığı açıklamada evleneceğini açıklamıştı. Peki Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor? İşte Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi...

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor?

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi dün yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü isim, dün canlı olarak ekrana gelen programda evleneceğini duyurmuştu. Peki Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor? Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI VE ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NUN NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 25 Haziran'da sade bir nikah töreni düzenleyecekleri öğrenildi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müge Anlı Türk televizyon sunucusu ve gazetecisidir. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır.

Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşanan Müge Anlı'nın bu evlilikten 1 kızı oldu.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le Fox Tv'de Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır. Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda ise, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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