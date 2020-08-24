MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisiyle hayranlarından tam not aldı

Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisiyle hayranlarından tam not aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisiyle hayranlarından tam not aldı

Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi.

MÜGE ANLI'YA AZ KALDI

songül karlı (6)

Eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, konu hakkında "Az bir süre kaldı. Müge Anlı'nın programında her şeyi tek tek anlatacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.

songül karlı (2)

Klip çekimi sırasında Solgül Karlı'nın saçını ve makyajını yakın arkadaşı Fatih Sarıkaya yaptı. Sarıkaya, aynı zamanda birçok ünlü ismin kuaförlüğünü yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Onları tanıdınız mı? İkisi de çok ünlüOnları tanıdınız mı? İkisi de çok ünlü
Niğde'ye geldi olay oldu! Vali'den açıklamaNiğde'ye geldi olay oldu! Vali'den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Fatura isyanı! Fatura tutarı şoke etti
Fatura isyanı! Fatura tutarı şoke etti
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Yunanistan’dan flaş Türkiye hamlesi: Savaş jeti ve fırkateyn istedi
Yunanistan’dan flaş Türkiye hamlesi: Savaş jeti ve fırkateyn istedi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı! 'Hayata tutunmak zorundayım'
'Kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor'
Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun arasında sinirler yeniden gerildi
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Survivor Berkan’dan romantik paylaşım!
Survivor Berkan aşka geldi
Gözde Kansu ve Sıla'nın öğrencilik fotoğrafı olay oldu
Onları tanıdınız mı? İkisi de çok ünlü
Son dakika! Gitarist Soner Egesel intihar etti
Ünlü gitarist otel odasında ölü bulundu! Bunalıma girip...
Kendall Jenner ile Hailey Baldwin plajda sohbet ederken yakalandı
İki güzel model böyle yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.