MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Eminönü’ndeyim lafımı Emine'deyim anladı, evi terk etti" demişti! Müge Anlı'yı bile şaşırtan olayda yeni gelişme! Şiddet iddiası şaşırttı

"Eminönü’ndeyim lafımı Emine'deyim anladı, evi terk etti" demişti! Müge Anlı'yı bile şaşırtan olayda yeni gelişme! Şiddet iddiası şaşırttı

05.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Şahin Yüksekova, eşinin kendisini terk ettiğini anlattı. "Karıma Eminönü'ndeyim dedim Emine'deyim anladı. Gece yarısı evden kaçtı" diyen Yüksekova, gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı'yı bile şaşırtan olayda flaş bir gelişme yaşandı. Gözü yaşlı adamı heyecanlandıran gelişmeyi Müge Anlı duyurdu. Ünlü gazeteci, "Eşini buldum. Sağlıklı ve iyi." dedi. Programda yaşlı adamın kıskançlığı nedeniyle baskıcı davrandığı ortaya çıktı.

"Eminönü’ndeyim lafımı Emine'deyim anladı, evi terk etti" demişti! Müge Anlı'yı bile şaşırtan olayda yeni gelişme! Şiddet iddiası şaşırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Şahin Yüksekova'nın gözyaşları damga vurdu. Eşi Ayşe Yüksova'nın kendisini terk ettiğini söyleyen yaşlı adam, yaptığı açıklamada, "Karıma Eminönü'ndeyim dedim. Emine'deyim anlamış. Gece yarısı yatarken evi terk edip gitti" ifadelerini kullanmıştı. Müge Anlı bugün canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. Müge Anlı, "Eşini buldum. O, iyi ve sağlıklı. Seni yanlış anlayınca kadın sığınma evine gidip 'eşimden şiddet görüyorum' demiş. Sonra da huzur evine yerleşmiş." dedi.

YAŞLI ADAM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şahin Yüksova, Müge Anlı'nın sözleri üzerine gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı yaşlı adama "Aranızda hiç şidddet oldu mu?" diye sordu. Yüksekova "Hayır, gençken aramızda tartışma oluyordu o kadar." dedi.

d2

MÜGE ANLI'DAN YAŞLI ADAMA DİKKAT ÇEKEN SORU: "EŞİNE HİÇ ŞİDDET UYGULADIN MI?"

Müge Anlı bunun üzerine "Eşin ben şiddet görüyordum demiş. Evine dönmek istemiyor." dedi.

d3

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşlı adamın kıskançlığı nedeniyle baskıcı davrandığı ortaya çıktı.

d4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı!Göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı!
'Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i son haliyle şaşırttı! Yıllar acımamış'Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i son haliyle şaşırttı! Yıllar acımamış
Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...Sorular 'pes' dedirtti! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının...
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert Eminönü ele

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Reklam panolarını satın aldı! ''Bir milyoner koca arıyor''

Reklam panolarını satın aldı! ''Bir milyoner koca arıyor''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.