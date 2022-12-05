"Eminönü’ndeyim lafımı Emine'deyim anladı, evi terk etti" demişti! Müge Anlı'yı bile şaşırtan olayda yeni gelişme! Şiddet iddiası şaşırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Şahin Yüksekova'nın gözyaşları damga vurdu. Eşi Ayşe Yüksova'nın kendisini terk ettiğini söyleyen yaşlı adam, yaptığı açıklamada, "Karıma Eminönü'ndeyim dedim. Emine'deyim anlamış. Gece yarısı yatarken evi terk edip gitti" ifadelerini kullanmıştı. Müge Anlı bugün canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. Müge Anlı, "Eşini buldum. O, iyi ve sağlıklı. Seni yanlış anlayınca kadın sığınma evine gidip 'eşimden şiddet görüyorum' demiş. Sonra da huzur evine yerleşmiş." dedi.

YAŞLI ADAM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şahin Yüksova, Müge Anlı'nın sözleri üzerine gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı yaşlı adama "Aranızda hiç şidddet oldu mu?" diye sordu. Yüksekova "Hayır, gençken aramızda tartışma oluyordu o kadar." dedi.

MÜGE ANLI'DAN YAŞLI ADAMA DİKKAT ÇEKEN SORU: "EŞİNE HİÇ ŞİDDET UYGULADIN MI?"

Müge Anlı bunun üzerine "Eşin ben şiddet görüyordum demiş. Evine dönmek istemiyor." dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşlı adamın kıskançlığı nedeniyle baskıcı davrandığı ortaya çıktı.



