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Müge Anlı'yı karıştıran 35 bin euroluk sosyal medya aşkı! "Senin ayakkabından su içerim" dedi yapmadığını bırakmadı

23.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına evliyken Facebook'tan tanıştığı adamla aşk yaşayan Renginar Ahmed'in sözleri damga vurdu. Aşkı için Bulgaristan'dan Antalya'ya gelen Renginar Ahmed'in kaçamak ilişkisi kendisine 35 bin euroya mal oldu. Sosyal medya aşkının kendisine "Senin ayakkabından su içerim" dediğini belirten Renginar Ahmed'in sözleri Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundakileri şaşırttı. İşte Müge Anlı'ya damga vuran itiraf...

Müge Anlı'yı karıştıran 35 bin euroluk sosyal medya aşkı! "Senin ayakkabından su içerim" dedi yapmadığını bırakmadı

Müge Anlı programında Renginar Ahmed'i ağırladı. Sosyal medyadan tanıştığı adam için Bulgaristan'dan Antalya'ya gelen Renginar Ahmed'in anlattıkları Müge Anlı'yı bile şaşırttı. Renginar Ahmed, Antalya'ya geldiğinde fırıncı sevgilisi Mehmet'in boşanmasını söylediğini belirtip orada evlenme teklifi aldığını aktardı. Yaşananlara akıl sır erdiremeyen ünlü gazeteci Müge Anlı, dayanamayıp sert çıktı.

MÜGE ANLI BİLE ŞAŞIRDI!

Müge Anlı "Anlamak istiyorum. 30 yılllık kocan, 2 çocuğun var. Facebook'tan Mehmet Sait Bey ile tanışıyorsun. Bulgaristan'dan kalkıp Antalya'ya geliyorsun. O da sana 'Boşan kocandan, ben Bulgaristan'a gelirim fırın açarım' diyor. Sen de bunun üzerine kocayı boşadın mı?" dedi.

Mehmet Sait Bey'in zor durumda olduğu için kendisinden yardım istediğini ve kredi çektirdiğini söyleyen Renginar Ahmed, sevgilisinin daha sonra borcunu ödeyeceğine söz verdiğini de belirtti.

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"HİÇ Mİ KORKMUYORSUNUZ?"

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Korkmuyor musunuz? Bak kocanı da geçtim. Hiç tanımadığın biri için Bulgaristan'dan Antalya'ya geliyorsun. Ben korkak mıyım yahu? Anlayamıyorum"

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MÜGE ANLI İSYAN ETTİ: "ADAM SENİ ORADA KESSE..."

Rengin Ahmed'in tanımadığı bir adam için Antalya'ya gelmesine akıl sır erdiremeyen Müge Anlı, "İnternetten tanıştığın bir adama gidiyorsun. Adam seni orada kesse..." diyerek tepki gösterdi.

"BENİ TATLI SÖZLERLE KANDIRDI"

54 yaşında olduğunu sözlerine ekleyen Rengin Ahmed Facebook'tan tanıştığı Mehmet Sait'in kendisine "Senin ayaklarından su içerim" dediğini söyledi. Tatlı sözlerle kandırıldığını ifade eden Ahmed'in sözleri sonrası stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Eşinden ilgi görmediği için kaçtığını söyleyen Rengin Ahmed, eşinden boşandıktan sonra tekrar Antalya'ya gittiğini söyledi.

Rengin Ahmed, canlı yayına bağlanan Mehmet Sait Bey ile yüzleşti. Rengin Hanım "Benim paramla kendine ev aldı" diyerek dolandırıldığını söylerken Mehmet Sait Bey ise iddiaları yalanladı.

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