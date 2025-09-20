YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganıyla Türkiye genelinde ata tohumu bilincini artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında 4 milyon ata tohumunu üreticilerle buluşturmayı hedefliyor. Bugüne kadar 81 ile toplam 23 milyon yerel tohumu ulaştıran Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 1 Şubat 2026’da yapılması planlanan dağıtım için hazırlıklarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla kurulan ve bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 23 Milyon ata tohumu dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2026 yılında dağıtımını yapacağı ata tohumlarının hazırlıklarına başladı. 2026 yılında ata tohum dağıtımının 1 Şubat 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak 1

MUĞLA’NIN ATA TOHUMLARI TÜRKİYE’NİN 81 İLİNE DAĞITILIYOR

Verimli toprakları ile Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da üreticilere ve tarımsal üretime büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum konusunda da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezleri’nden birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında 120 çeşit ata tohumundan elde edilen 3 Milyon yerel tohumu Türkiye’nin 54 iline ulaştırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak 2

Envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde tüm kontrolleri yapılan tohumlar dikimi, üretimi yapıldıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Yerel tohum merkezinde sebze tohumlarının dışında; orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumları da yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak 3

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI YEREL TOHUM MERKEZLERİNDEN BİRİ MUĞLA’DA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Nisan ayında dikmiş olduğu fidelerden tohum alma, yıkama ve kurutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel tohum merkezlerinden biri olan tesis, Yerel Tohum ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler konularında daha iyi ve bilimsel hizmet verebilmek için 4 bin 700 metrekarelik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve bünyesindeki 3 adet laboratuvardan oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak 4

980 ATA TOHUMUNU KORUMAYA ALDIKLARINI AÇIKLADI

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, verimli topraklara sahip Muğla’nın önemli bir tarım kenti olduğunu, tarım kenti Muğla’da yerel tohuma ve üreten köylüye destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aras; atalarımızdan bizlere kalan en önemli miraslardan birinin yerel tohumlar olduğunu, Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden birine sahip olduklarını ve bugüne kadar 980 ata tohumunu envantere ekleyerek korumaya aldıklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak 5

Muğla Büyükşehir Belediyesi nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef künefe tarifiMasterChef künefe tarifi
Coğrafi işaret tescilli: Babukko tarifi...Coğrafi işaret tescilli: Babukko tarifi...

Anahtar Kelimeler:
Muğla tarım ata tohumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.