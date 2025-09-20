Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 2026 hedefi: 4 milyon ata tohumu dağıtılacak

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla kurulan ve bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 23 Milyon ata tohumu dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2026 yılında dağıtımını yapacağı ata tohumlarının hazırlıklarına başladı. 2026 yılında ata tohum dağıtımının 1 Şubat 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

MUĞLA’NIN ATA TOHUMLARI TÜRKİYE’NİN 81 İLİNE DAĞITILIYOR

Verimli toprakları ile Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da üreticilere ve tarımsal üretime büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum konusunda da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezleri’nden birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında 120 çeşit ata tohumundan elde edilen 3 Milyon yerel tohumu Türkiye’nin 54 iline ulaştırdı.

Envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde tüm kontrolleri yapılan tohumlar dikimi, üretimi yapıldıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılıyor. Yerel tohum merkezinde sebze tohumlarının dışında; orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumları da yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI YEREL TOHUM MERKEZLERİNDEN BİRİ MUĞLA’DA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Nisan ayında dikmiş olduğu fidelerden tohum alma, yıkama ve kurutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel tohum merkezlerinden biri olan tesis, Yerel Tohum ve Tıbbi- Aromatik Bitkiler konularında daha iyi ve bilimsel hizmet verebilmek için 4 bin 700 metrekarelik alanda Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi- Aromatik Bitki Parselleri, Eğitim alanları, Distilasyon Tesisi ve bünyesindeki 3 adet laboratuvardan oluşuyor.

980 ATA TOHUMUNU KORUMAYA ALDIKLARINI AÇIKLADI

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, verimli topraklara sahip Muğla’nın önemli bir tarım kenti olduğunu, tarım kenti Muğla’da yerel tohuma ve üreten köylüye destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aras; atalarımızdan bizlere kalan en önemli miraslardan birinin yerel tohumlar olduğunu, Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden birine sahip olduklarını ve bugüne kadar 980 ata tohumunu envantere ekleyerek korumaya aldıklarını açıkladı.

